AstraZeneca om dansk beslutning: 'Fuld respekt'

I dag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at pausen med vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen forlænges i tre uger.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver AstraZenecas pressechef, Christina Malmberg Hägerstrand:

'Vi har fuld respekt for den beslutning, der er blevet truffet i Danmark. Det er op til hvert land at vurdere, hvad der er bedst set ud fra et lokalt perspektiv og for at opbygge tillid til vaccinationsprogrammet.'

'Efter omhyggelig granskning er tilsynsmyndighederne i EU og Storbritannien nået frem til, at fordelene ved at anvende vaccinen til at beskytte mennesker mod denne dødelige virus vejer væsentligt tungere end risici i alle voksne aldersgrupper.'

Brostrøm: Du kan godt sige nej tak

Alvorlige tilfælde med blodpropper

Årsagen til, at Danmark allerede 11. marts besluttede at sætte vaccinationerne med AstraZeneca-vaccinen på pause, er, at der kom indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos folk vaccineret med AstraZeneca.

I en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen siger direktør Søren Brostrøm:

'På nuværende tidspunkt mener vi, at vores grundlag for at træffe en endelig beslutning om den videre brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er for usikkert. Der er sat mange undersøgelser i gang, men vi har endnu ingen konklusioner. Derfor har vi besluttet at forlænge pausen.'

Fastholder at vaccinen er sikker

EU's lægemiddeltilsyn, European Medical Agency, anbefaler fortsat brugen af AstraZeneca-vaccinen. Det påpeger vaccineproducentens pressechef også i sit skriftlige svar til Ekstra bladet.

'Mere end 20 millioner mennesker har nu modtaget vores vaccine i Europa. Den omfattende mængde data fra to store kliniske undersøgelser og fra såkaldt ’real world evidence’ viser tydeligt vaccinens effektivitet og bekræfter på ny den rolle, vaccinen kan spille for at stoppe denne pandemi,' skriver hun.

Tidligere i dag meddelte det svenske sundhedsministerium, at de vil genoptage vaccinationerne med den omdiskuterede vaccine - men kun på personer over 65 år.

