AstraZeneca-stop: - Giv mig den!

Beslutningen om at stoppe med at vaccinere med AstraZeneca-vaccinen i Danmark er noget, der deler vandene

Onsdag er det blevet endeligt besluttet, at der ikke længere skal vaccineres med AstraZeneca-vaccinen i Danmark.

Men hvad siger danskerne til, at vi stopper med at sprøjte vaccinerne fra AstraZeneca i befolkningens overarme?

Det har Ekstra Bladet været ude og tale med de solglade københavnere om, og det er ikke en underdrivelse at sige, at det for alvor er noget, der deler vandene.

Fuldstændig vanvittigt

På en dag spækket med vaccine-drama har flere københavnere søgt tilflugt i Ørstedsparken, hvor nogle luner sig i solens stråler på de grønne græsarealer og andre går tur med barnevogn og venner.

Anja Skau-Andersen kommer gående på en af parkens stier med sine to børn, og vaccine-beslutningen er noget, hun har en klar holdning til.

47-årige Anja Skau-Andersen er advokat. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det, synes jeg, er totalt åndssvagt. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man fjerner en vaccine, som har så relativt få bivirkninger, i forhold til hvor mange ældre mennesker den rent faktisk kan redde.

Og kunne Anja få tilbuddet om en AstraZeneca-vaccine sprøjtet i overarmen, er svaret helt klart:

- Jeg ville tage den i morgen og hver dag og to gange om søndagen.

Vil på Roskilde

Mark Groth Wagner og Noah Birk Andersen stopper op på stien, og Noah er ivrig efter at få lov til at ytre sin mening om vaccinestoppet.

- Jeg synes, det er noget lort for at være helt ærlig, siger han.

- Jeg synes, det burde være et personligt valg, i stedet for at det bare er regeringen, der siger nej til det, siger han og påpeger, at mange mennesker i Storbritannien er blevet vaccineret med AstraZeneca.

Og han er ikke i tvivl om, at han ville tage imod vaccinen, hvis han kunne.

- Jeg ville tage imod den. Hver dag. Hver dag på ugen. Giv mig den! Kom nu med den. Jeg vil gerne på Roskilde!

19-årige Mark Groth Wagner (tv) går på EUX til dagligt, og 17-årige Noah Birk Andersen (th) går på international linje på HHX. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foretrækker de andre

Vennen Mark Groth Wagner har ikke lige så stærke holdninger til emnet, men han foretrækker en af de mere risikofri vacciner.

- Nu er der jo andre vacciner, som man ved, ikke giver blodpropper, så jeg ville nok foretrække en af dem. Men altså, hvis der ikke var andre muligheder, så ville jeg nok tage den (AstraZeneca, red.), siger han.

Forståeligt, men ærgerligt

Jonas Schrøder-Andreasen kommer skubbende med klapvognen, hvor lille Neel på et år sidder. Med sig har de hunden Bodil, som også gerne vil snakke. Bare ikke om vaccinen.

37-årige Jonas Schrøder-Andreasen er journalist, og her ses han med sin datter Neel på et år og hunden Bodil. Han var selv meget syg af corona i december, og han føler sig godt dækket ind med sin immunitet. Derfor har han det fint med at vente på en mere risikofri vaccine. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jonas Schrøder-Andreasen synes både, at det er forståeligt, men også ærgerligt, at man har valgt at stoppe med at vaccinere med AstraZeneca.

- Jeg kan godt se, at det er svært at skulle forsvare over for en befolkning, der måske i forvejen kan være lidt skeptisk omkring vacciner, at man har en vaccine, der kan være farlig.

- Til gengæld kan jeg også godt se, at risikoen for at få blodpropper er forsvindende lille, så derfor synes jeg også, det er lidt ærgerligt, siger han.

Andre alternativer

Gustav Madsen sidder på græsset med sin medstuderende Trine Aagaard. Han har det fint med sundhedsmyndighedernes beslutning.

Gustav Madsen, 20, og Trine Aagaard, 19, er begge studerende og går på samme hold. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det har jeg det helt fint med. Der er også andre alternativer, og når man har hørt alt det, man har, om dem (AstraZeneca, red.), så kan man da lige så godt holde sig fra den.

Også Barbara Dragsted, der sidder på en bænk i solen, respekterer beslutningen.

Barbara Dragsted er 21 og studerer bioteknologi. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det synes jeg vel er en okay idé, hvis de mener, at der er grund til det. Jeg synes selvfølgelig, det er synd for dem, der har fået det første stik, og ikke kan få det andet, når nu man ved, at blodpropperne primært kommer efter første stik, siger hun.