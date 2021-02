AstraZeneca-vaccine er mindre effektiv mod sydafrikansk variant

Coronavaccinen fra AstraZeneca ser kun ud til at give begrænset beskyttelse mod milde sygdomsforløb forårsaget af den nye sydafrikanske coronavariant.

Det bekræfter det svensk-britiske medicinalselskab lørdag.

Udmeldingen kommer, efter at Financial Times tidligere lørdag omtalte resultaterne fra et indledende teststudie, som avisen har fået adgang til.

Her viser resultaterne af test på flere vaccinerede personer, at vaccinens effektivitet mod den sydafrikanske variant er reduceret markant.

Studiet, der endnu ikke er blevet fagfællebedømt, skal publiceres på mandag. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

Ifølge indledende test er coronavaccinen fra AstraZeneca ikke særlig effektiv mod den nye, smitsomme coronavariant fra Sydafrika. (Arkivfoto) Foto: Olivier Chassignole/Ritzau Scanpix

Det er det Sydafrikanske University of the Witwatersrand og Oxford University, der står bag studiet.

Oxford University har været med til at udvikle AstraZenecas vaccine.

- To vaccinedoser viste ikke beskyttelse mod mild og moderat covid-19, står der i studiet med henvisning til den sydafrikanske variant.

- Men vi har ikke være i stand til ordentligt at fastslå vaccinens effekt mod alvorlige sygdom, fordi testpersonerne primært var unge, sunde voksne, siger en talsmand fra AstraZeneca.

I alt 2000 personer har deltaget i det indledende studie.

Resultaterne står i kontrast til selskaberne Pfizer/BioNTech og Moderna, der tidligere har oplyst, at deres vacciner virker mod varianten.

Vaccinen fra AstraZeneca er den seneste af de tre til at blive godkendt til brug i EU. Den har en påvist effektivitet på omkring 60 procent mod de mere gængse typer af coronavirus og kræver to vaccinestik.

Forskere fra Oxford University sagde fredag, at vaccinen er lige så effektiv mod den nye britiske coronavariant. Den vurderes ligesom varianten fra Sydafrika at være markant mere smitsom.

AstraZeneca oplyser, at selskabet allerede er gået i gang med at tilpasse vaccinen, så den også er effektiv mod den sydafrikanske variant.

Danmark modtog lørdag morgen de første vaccinedoser fra AstraZeneca i form af 24.000 doser.

Herhjemme er vaccinen foreløbigt kun blevet godkendt til brug på personer under 65 år, der ikke er i risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Årsagen er, at der mangler dokumentation for, hvor virksom vaccinen er for ældre aldersgrupper.

Der er indtil nu blevet fundet fem tilfælde af den sydafrikanske coronavariant i Danmark.