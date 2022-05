Astrid Lindgren i nazistisk drama i Rusland

'Pippi Langstrømpe'. 'Emil fra Lønneberg'. 'Ronja Røverdatter'.

Det er nok, hvad de fleste forbinder den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgren med.

Formentlig ikke med nazisme.

Ikke desto mindre er det, hvad forfatterinden i disse dage sættes i forbindelse med i Rusland, skriver det norske nyhedsmedie VG.

På busskure rundt omkring i Moskva hænger plakater med teksten 'vi er imod nazisme, men det er de ikke.'

Flere ofre

Budskabet ledsages af citater fra Astrid Lindgren og andre offentlige personer som Ikea-grundlæggeren Ingvar Kamprad og den afdøde og tidligere svenske konge Gustav VI Adolf.

Plakaterne er blandt andet sat op ude foran den svenske ambassade i Moskva.

De nazistiske beskyldninger er ikke gået ubemærket hen i det svenske udenrigsministerium.

- Vi har ikke noget ønske om at gå i offentlig strid med den russiske organisation 'Vores sejr', som det oplyses står bag plakaterne, lyder det i en kommentar fra det svenske udenrigsministeriums pressetjeneste.

- Rusland bruger konstant beskyldninger om nazisme mod lande og personer, der retter berettiget kritik af Ruslands opførsel, skriver de videre.

'Af-nazificering'

Rusland har i forbindelse med deres invasion af Ukraine ofte talt om en 'af-nazificering' af Ukraine.

Også den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er under beskyldninger for at være nazist.

Ruslands udenrigsminister, Sergey Lazrov, har i en kontroversiel udmelding sammenlignet Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, med Adolf Hitler. Udtalelsen er nået hele vejen til Israel, hvor den bliver fordømt. Se de vilde udtalelser mod Zelenskyj her

I et interview, der blev offentliggjort søndag, udtalte Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal have sagt, at 'eftersom han selv er jødisk, hvilken form for nazisme kan han så stå for'.

Derefter tilføjede Lavrov:

- Måske tager jeg fejl, men Hitler havde også jødisk blod i årerne.

Den udtalelse fik Israels udenrigsminister til at reagere.

