Astronaut ville forlade kammerater hvis månelanding gik galt

Siden det første menneske tog det første skridt på månen for 50 år siden, har den nu 88-årige astronaut Michael Collins været den 'glemte' astronaut, som måtte leve i skyggen af sine kollegers berømmelse.

Mens Neil Armstrong og Buzz Aldrin 20. juli 1969 landede på månen, sad Michael Collins i sit modul og var i kredsløb om månen, indtil kollegerne atter vendte tilbage efter deres månefærd.

Collins fortæller til New York Times, at han ikke ville have begået selvmord, hvis kollegerne var ude i stand til at lette fra månen og koble sig sammen med hans del af rumskibet.

- Jeg ville ikke have taget livet af mig selv. Jeg ville have rejst tilbage til jorden. Det vidste de. Det var ikke noget, vi overhovedet talte om. Men det ville ikke have været en rar tur hjem.

Foto: NASA/Reuters

Astronauten havde 18 forskellige nødplaner, hvis noget skulle gå galt. Mange mulige og umulige scenarioer blev udtænkt før opsendelsen. Nogle af scenarioerne var 'så langt ude', at man end ikke øvede dem, beretter Michael Collins.

Så ikke månevandring

Skønsmæssigt en halv milliard TV-seere verden over fulgte landingen og Armstrongs første skridt på månen. Men den mand, som var tættest på begivenhederne, kunne intet se af den historiske begivenhed. Der var nemlig ikke TV i hans modul.

Collins måtte således vente til han kom tilbage til jorden med at se det historiske øjeblik.

Michael Collins lever stadig, og han er ofte af journalister blevet spurgt, om han da ikke følte sig meget alene derude i rummet, mens kollegerne var på månevandring.

Hver gang har han svaret nej.

- Jeg havde dette pragtfulde område. Det var mit - helt alene. Jeg var kaptajnen, og der var ganske behageligt i rumskibet. Jeg kunne ligefrem nyde en varm kop kaffe, fortæller den gamle astronaut i det store interview med New York Times.

Apollo 11 letter og sætter kursens mod månen. Foto: AP/NASA

På spørgsmålet om, hvad han tænkte, da Apollo-raketten lettede 16.juli med kurs mod månen, svarer Collins med et smil:

- Jeg tænkte på, hvor mange penge vi ville tjene pr. mil på denne rejse.

Collins tilføjer dog:

- Jeg havde travlt med at følge check-listen minituøst. Der var ikke plads til at fjolle rundt og lave fejl. Det var nu, at det skete.

Var ikke nervøs

Den gamle astronaut bliver også spurgt, om han var nervøs, da kollegerne forlod ham og indledte landingen på månen.

Michael Collins, her fotograferet forleden i en paneldiskussion om den første måndefærd. Foto: Joe Skipper/Reuters

- Jeg var sikker på, at det nok skulle gå. Neil er en yderst kompetent pilot. Vi vidste, at der var nogle ujævnheder i det område, hvor de skulle lande. Men der var også gode, flade områder, hvor de kunne gå ned.

Det skulle senere vise sig, at landingen på månen blev langt mere farefuld end først antaget. Der var store sten strøet rundt på hele overfladen. Først 30 sekunder før brændstoffet var brugt op, lykkedes det at få landings-modulet ned på månens overflade.

Da Armstrong og Aldrin igen mødtes med Collins var gensynsglæden stor.

- Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg sagde til dem, da de var tilbage. Det er smuttet for mig. Men jeg tænkte, at de var beskidte af månestøv , og det var mig, der skulle gøre rent efter dem, fortæller Collins, der var 38, da han gennemførte rejsen til månen.