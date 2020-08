Asylskandale: Vagtfirma spandt guld på lager

Der findes ingen dokumentation for, hvorfor vagterne skulle hyres. Alligevel indkasserede de over en million kroner på otte måneder

Det var en overordentlig god forretning for vagtfirmaet Global Security Service, at landets asylcentre i en årrække skulle have leveret og opbevaret inventar.

Inventaret - borde, stole, vaskemaskiner med videre - stod opmagasineret på et professionelt lager, og her kommer vagtfirmaet ind i billedet.

På otte måneder indkasserede Global Security Service nemlig 1,2 millioner kroner for at sidde vagt på lageret, selvom der ifølge en tidligere chef blev installeret et alarmsystem.

100.000 om måneden

Med alarmsystemet ville vagterne efter alt at dømme være overflødige, men alligevel tikkede der fakturaer ind fra selskabet på over 100.000 kroner hver måned.

I dag findes der ingen dokumentation for, hvorfor vagterne skulle hyres - udover de månedlige fakturaer som vagtfirmaet selv sendte.

På dem står der blot 'vagtudførelse i henhold til aftale', og aftalen kan ingen finde. Hvorvidt den nogensinde har eksisteret, vides heller ikke.

Tog ikke otte måneder

Sagen kan spores til en betroet medarbejder i Jammerbugt Kommune, som var ansvarlig for inventaret på asylcentre rundt om i landet fra 2015-2018 på vegne af Udlændingestyrelsen.

Ekstra Bladet har siden april kunne afsløre, at den ansatte, en 57-årig kvinde, gav sin kæreste millionordrer, hyrede et transportfirma, som kæresten fakturerede, for millioner, og at der i dag ikke findes et eneste dokument eller kontrakt på nogle af ordrerne, selvom indkøbene løber op i over 200 millioner skattekroner.

I den nye sag med vagtfirmaet undrer den ansattes tidligere chef, Ninna Svendsen, over, at der er betalt for vagter i så lang tid.

- Det tog ikke otte måneder at få alarmen sat op, det er jeg ret sikker på. Jeg kan huske, at vi havde nogle forsøg på indbrud på lageret, og i den forbindelse blev det aftalt, at vi skulle have vagt på, indtil vi fik et alarmsystem op at køre.

- Efter alarmen kom op at køre, mener jeg, at vi havde noget rundering om aftenen, men det løber jo slet ikke op i de beløb, siger Ninna Svendsen, tidligere chef i Jammerbugt Asylafdeling, til Ekstra Bladet.

Hun kan dog ikke huske, præcis hvornår alarmsystemet på lageret blev taget i brug.

'En måneds tid'

Heller ikke Global Security Services direktør, Steen Jørgensen, mente, at vagtfirmaet havde udført specielt meget arbejde på lageret, da Ekstra Bladet første gang spurgte ham.

- Jeg mener at kunne huske, at 'GC' (den betroede medarbejder, red.) ringede og sagde, at der havde været indbrud, og at de havde en masse ting stående af værdi, så derfor var der vagter dernede i nogle dage, sagde Steen Jørgensen til Ekstra Bladet 6. marts.

Ifølge fakturaerne var vagtfirmaet dog på lageret fra december 2015 til juli 2016.

Nu kan jeg huske det

Konfronteret med, at han jo selv har sendt fakturaer for arbejde på lageret frem til juli, var hans første reaktion:

- Det lyder voldsomt.

Herefter ændrede han pludselig forklaring.

- Jeg har undersøgt det og kan se, at vi har siddet der i de der måneder der (fra december til juli, red.).

- Vi sad derude i en bil, fordi de havde haft indbrud. De havde en masse værdier derinde. Jeg kan huske, at hun bestilte en mand, der skulle sidde derude, mens de havde de der værdier derinde.

Hvem er hun? Hvem ringede?

- Det var 'GC'. Det er jeg ret sikker på. Det var jo hende, vi talte med, siger Steen Jørgesen nu.

Ekstra Bladet har efterfølgende forholdt Steen Jørgensen, at det vel ikke tager otte måneder at installere en tyverialarm på et lager, men det har han ikke svaret på.

100.000 kroner til ny alarm

Præcis hvor lang tid det tog at installere alarmsystemet, og hvilket firma der stod for det, er dog uvist.

Ifølge Ninna Svendsen opstod problemerne med indbrudsforsøg, kort tid efter at kommunen havde overtaget lageret i slutningen af 2015.

Global Security Service har på den første faktura for vagttjeneste på lageret angivet, at der blev udført arbejde fra 29. november 2015 til 4. januar 2016, hvilket stemmer godt overens med, at der var behov for vagter på lageret, lige da kommunen overtog ejendommen.

Et dokument fra Udlændingestyrelsen bekræfter desuden, at der i 2016 blev brugt i alt 106.754 kroner på 'etablering af alarm- og videoovervågning samt internet'.

Hvorfor kommunen hyrede Global Security Service til over 100.000 kroner om måneden i så lang tid, har Jammerbugt Kommune ikke kunnet svare på.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få et interview med den betroede medarbejder 'GC', men hun er ikke vendt tilbage.