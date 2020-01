Atea svinger sparekniven: Nedlægger 67 stillinger

En nedadgående kurve får Atea til at finde sparekniven frem

Ateas topchef Morten Felding er ude af vagten og udskiftet.

Samtidigt nedlægger virksomheden 67 stillinger. Det gør de som en del af en spareplan, skriver IT Watch.

It-leverandøren forklarer ifølge mediet, at selskabet kæmper med en nedadgående kurve, og det tager længere tid end ventet at vende den. Derfor lancerer man en spareplan i Atea Denmark, samtidigt med at man udskifter topchefen.

Kathrine Forsberg skal afløse ham. Hun er hentet internt i Atea, og hun har haft ansvar for virksomhedssalg siden 2018 i Atea Denmark.

Atea er en it-virksomhed, der arbejder med software- og hardware-løsninger samt konsulent- og serviceaftaler. Ateas moderselskab er fra Norge, mens den danske afdeling har en omsætning på over en milliard kroner i kvartalet.