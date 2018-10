Atea vinder aftale med det offentlige til 720 millioner

It-selskabet Atea har tirsdag igen vundet en aftale med det offentliges storindkøber, SKI.

Selskabet, der i juni blev dømt for bestikkelse, har scoret en aftale til en anslået værdi af 720 millioner kroner over fire år - altså 180 millioner kroner årligt.

Det oplyser Atea på sin hjemmeside.

I juni blev Atea dømt ved Retten i Glostrup for bestikkelse af offentligt ansatte. Her blev selskabet idømt en bøde på ti millioner kroner for i en årrække at have bestukket ansatte i Region Sjælland.

I september slog Kammeradvokaten fast, at der ikke var grundlag for at se bort fra Atea ved offentlige udbud, selv om selskabet i juni blev dømt for bestikkelse.

Det fik dengang innovationsminister Sophie Løhde (V) til at lufte tanke om at ændre reglerne, så det blev muligt.

Imidlertid har Atea vundet den såkaldte "rammeaftale 02.22 for it-driftskapacitet", som den hedder i selskabets pressemeddelelse.

SKI, der har valgt Atea, er ejet af staten og kommunerne.

