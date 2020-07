Atomdrevet russisk ubåd passerede Storebælt torsdag

En atomdrevet russisk ubåd sejlede gennem Storebælt torsdag og befinder sig i øjeblikket i Østersøen.

Det bekræfter Forsvarskommandoen fredag morgen.

- Jeg kan ikke sige så meget, ud over at vi kan bekræfte, at det er en ubåd i Oscar-klassen, der er gået igennem, siger Lars Skjoldan, presseansvarlig for Forsvarskommandoen.

Ubåde i Oscar-klassen drives af to atomreaktorer og har kapacitet til atomvåben.

Kort efter klokken 16 torsdag lå den 154 meter lange ubåd syd for Gedser, skriver svenske SVT.

Ubåden sejlede ved overfladen gennem Storebælt torsdag formiddag.

- Russiske orlogsfartøjer har ret til at sejle gennem dansk farvand, så længe de overholder nogle simple regler, siger Lars Skjoldan.

Det svenske forsvar følger ubåden, mens den opholder sig i Østersøen.

- Den har kapacitet til at transportere krydsermissiler. Men hvad den er udstyret med, ved jeg ikke. Vi har kontrol over, hvad der sker, siger major Kristina Swaan, pressevagt for det svenske forsvar, til SVT.

- Vi følger udviklingen. Det gør vi altid, tilføjer hun.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der tale om ubåden 'Orel'. Tidligere på året kunne en kommandør ved den russiske flåde oplyse, at 'Orel' i juli skulle deltage i en flådeparade i Sankt Petersborg.

'Orel' var også i 2018 i dansk farvand og sejlede også ved den lejlighed gennem Storebælt.

Her fik den blandt andet følgeskab af en missilcruiser, en destroyer og et hjælpefartøj.