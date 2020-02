ATP med bedste regnskab nogensinde

Gode forhold på aktiemarkederne har sidste år været med til at give et stort overskud hos ATP, der er en af landets største pensionskasser.

Samlet for året fik ATP et overskud på 34 milliarder kroner. Det var især drevet af en markant stigning i investeringsafkastet.

Det fremgår af ATP's årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

For året endte investeringsafkastet på 40,7 milliarder kroner. Det var det største resultat nogensinde for pensionskassen, der har over fem millioner medlemmer.

- 2019 var et fantastisk investeringsår, og vi har været klar til at udnytte de gunstige markedsvilkår.

- Det rekordhøje afkast er et resultat af flere års målrettet arbejde med at optimere porteføljekonstruktionen og markedsrisikoniveauet, der dermed har styrket grundlaget for at realværdisikre medlemmernes pensioner.

- Når jeg kigger tilbage på året, er jeg stolt over, at vi igen enkelt og effektivt har været med til at sikre danskernes økonomiske grundtryghed, siger Bo Foged, administrerende direktør i ATP, i en kommentar til regnskabet.

ATP forventer imidlertid ikke, at de gode resultater fra 2019 kommer til at vare ved.

I tråd med markedsforventninger er der således forventning om lavere afkast og større udsving i de kommende år.