Au pair-ordning på vej til at blive MEGET dyrere

Fra 1. juli skal man formentlig hive markant flere penge op af tegnebogen, hvis man vil hente en au pair til Danmark.

Torsdag ventes et flertal uden om VLAK-regeringen at vedtage et lovforslag, som hæver omkostningerne for at få opholdstilladelse for en au pair fra de nuværende 5380 kroner til et højere beløb.

Beløbet skal dække fuld brugerbetaling til danskundervisning for au pairen.

Hvor højt gebyret bliver, er endnu ikke afklaret før andenbehandlingen af lovforslaget tirsdag i Folketingssalen.

I lovforslaget fra Dansk Folkeparti foreslås beløbet til at være omkring 11.000 kroner, men både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har siden stillet ændringsforslag, der begge vil gøre ordningen dyrere.

Socialdemokratiet og SF har foreløbig meddelt, at de bakker lovforslaget op med det ændringsforslag, som Dansk Folkeparti er kommet med.

Gebyret for at få opholdstilladelse for en au pair kommer formentlig til at ligge mellem 14.100 kroner og 17.300 kroner, viser beregninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I høringssvar har flere organisationer været skeptiske over for lovforslaget om at hæve beløbet for brugerbetaling af danskundervisning.

Både FOA og Fagbevægelsens Hovedorganisation mener, at man i stedet burde hæve lommepengene til au pair-personerne. De udgør i øjeblikket 4250 kroner om måneden.

- Så vil det stå mål med det arbejde, som vi kan se, at en au pair udfører.

- I øjeblikket ligger lommepengebeløbet på et niveau, der slet ikke står mål med det konkrete arbejde, som vi ved, der bliver udført, siger Ejner K. Holst, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Pia Heidi Nielsen, der er formand for FOA's kost- og servicesektor, siger, at 'vi er i gang med at se på, hvad vores anbefalinger til lommepenge til au pair skal være'.

FOA frygter, at et højere gebyr vil gøre det sværere for au pair-personer at finde en ny værtsfamilie, hvis det bliver nødvendigt at skifte familie.

- Fordi man har fokus på økonomi og penge, ikke på au pairen, siger Pia Heidi Nielsen.

Samme bekymring har beskæftigelsesordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten. Partiet har derfor i sit ændringsforslag lagt op til, at gebyret ikke skal betales igen, hvis en au pair føler sig nødsaget til at skifte værtsfamilie.

- Det er rimeligt, at værtsfamilierne betaler den forventede fulde udgift til au pairens danskundervisning. Men det skal ikke være på en måde, så det svækker au pairens stilling over for værtsfamilien.

- Det frygter jeg, kommer til at ske, hvis lovforslaget bliver vedtaget, som det ligger nu, siger Finn Sørensen.

Enhedslisten så helst au pair-ordningen helt afskaffet, noget som Dansk Folkeparti og SF tidligere også har forsøgt at samle flertal for.

Den nuværende au pair-ordning bliver i øjeblikket evalueret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Evalueringen forventes at være færdig medio april.