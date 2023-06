Auktionshus i modvind: - De er sortstemplet

Ulykken vil ingen ende tage for det mangeårige auktionshus Lauritz.com.

Kritikken er haglet nedover virksomheden, siden det kom frem, at kunder venter flere måneder på udbetaling af penge fra auktioner.

Og onsdag frarådte Forbrugerrådet Tænk, at kunderne handlede med Lauritz.com.

- Når en troværdig spiller, som ofte er relativt neutral, går ud og gør det modsatte af at blå stemple en virksomhed, så rammer det tilliden til kunderne prompte. De sortstempler dem, mener brandingekspert Werner Valeur.

Han mener, at virksomheden vil se konsekvenser af udmeldingen.

- Det har meget store konsekvenser for dem. Når Forbrugerrådet stempler dem, har de måske også noget bagvedliggende viden. Altså at der kan være rod i butikken, og på det grundlag kan det kun gå en vej, hvis de ikke får rettet op.

Umoderne

Lauritz.com er et af de mest kendte auktionshuse i Danmark, og i 2019 havde virksomheden en omsætning på 609,8 millioner.

Men brandingeksperten mener, at storhedstid er forbi, og at virksomheden i dag har et 'støvet' brand.

- Det er et udtryk for, at virksomheden ikke er særlig moderne. Den kritik de har fået, giver indtryk af, at de ikke har været grundige nok til at drive deres forretning, siger Werner Valeuer.

- Det må simplethen ikke ske. Der kan altid ske fejl, men hvis det foregår ofte, som det jo ligner er tilfældet, får man så stort et hak i tuden, at det bliver svært at drive virksomhed.

Kan ikke følge med tiden

Ekstra Bladet har tidligere talt med Søren Mielche, der i januar solgte en række ting på Lauritz.com. Efterfølgende ventede han knap 80 bankdage på at få pengene udbetalt.

- Lauritz.com var et af de første der lykkedes med en auktions-platform, da de kom frem, men de har ikke fulgt med tiden. Det undrer mig, når et populært navn som 'Lauritz.com' ikke kan følge med tiden og være op på beatet, siger han.

Hvad kan Lauritz.com gøre for at komme ud af den her onde spiral, som de befinder sig i?

- Det er altafgørende, at man følger med tiden i sit udtryk, og måden man agerer på som virksomhed. Jeg tror, at man er tvunget til at se efter nye ejere eller udskiftning af ledelsen. De har et brand, og alle kender dem, men der skal ske noget helt nyt, tror jeg.

Uenig i kritik

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver CEO for Lauritz.com, at de ikke er enige i Forbrugerrådets kritik.

- Vi er ikke enige med den private organisation Forbrugerrådet Tænk. Vi har altid afregnet alle vores sælgere, hvilket vi også gør nu. Vi beklager mange gange, at en del af vores sælgere oplever en forsinkelse i deres afregninger.

- Det lever selvsagt ikke op til vores normale serviceniveau. Vi arbejder på at indhente forsinkelserne, og kunderne får dermed deres penge hurtigst muligt.

Sundstrøm-parret, som står bag auktionshuset Lauritz.com, har tjent millioner på børsnoteringen. Men økonomien i selskabet er langt fra, hvad den har været. Læs mere her.