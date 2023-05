Auktionshus løber fra aftaler: - Penge som gidsler

'A bid better'.

Ordene pryder den grå facade på Lauritz.coms hovedkontor i Søborg udenfor København. Men den opfattelse, at auktionshuset skulle være en smule bedre, er det langtfra alle, der deler.

Siden årets begyndelse er stribevis af utilfredse kunder stået frem med deres frustrationer over auktionshuset, som gang på gang har forlænget deres afregningsfrist. Senest har Ekstra Bladet bragt historien om Søren Mielche, som har ventet knap 80 bankdage på sine penge.

Og det er ifølge Martin Bruun-Houmølle, som er jurist ved Forbrugerrådet Tænk med speciale i købs- og aftaleret, 'stærkt kritisabelt', at auktionshuset igen ikke overholder deres afregningsfrist.

Annonce:

- Når man så ikke engang kan overholde den senest indgåede aftale, så er det simpelthen ikke i orden, at man på den måde holder de her forbrugeres penge som gidsler, siger han til Ekstra Bladet.

Kundernes penge

Martin Bruun-Houmølle mener, at der er tale om en misligholdelse af den aftale, der er indgået, når Lauritz.com ikke udbetaler penge til sælgerne til tiden.

- Det er forbrugernes penge, og det er altså ikke forbrugerne, der skal lege bank for en virksomhed, siger han.

Han opfordrer samtidig til, at man som kunde overvejer, om man har tillid til selskabet, før man benytter det.

- Man forstår jo godt, at der sidder nogle forbrugere, der er ved at være rigtig, rigtig trætte af Lauritz.com, siger juristen.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Beklagelig forsinkelse

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få et interview med Lauritz.com, men det har auktionshuset afvist. I en mail skriver cfo Preben Lindgaard, at de oplever, at de sælgere, der har ventet på deres afregning, generelt har udvist forståelse.

Annonce:

'Størstedelen af de kunder, der desværre har oplevet forsinkede udbetalinger, har allerede fået deres afregninger. Af de relativt få kunder, der fortsat venter på deres afregning, modtager størstedelen penge i denne uge, mens resten afregnes de næste uger, skriver han i mailen, som fortsætter:

'Som sagt har Lauritz altid afregnet alle sine sælgere; det gør vi også nu, selvom visse kunder har oplevet en beklagelig forsinkelse.'

Under prognosen

Han forklarer samtidig, at de fortsat oplever en tilbageholdende købsadfærd som følge af forbrugskrisen, hvilket gør, at auktionshuset de seneste uger har ligget under prognosen.

'Som konsekvens er vi cirka to uger længere om at betale de sidste forsinkede afregninger i forhold til, hvad vi tidligere forudså,' skriver han.

Preben Lindgaard understreger, at ændringen af betalingsbetingelserne er midlertidig.

Adspurgt hvorvidt de har overvejet en form for godtgørelse til de kunder, som venter på penge, svarer han, at de har tilbudt, at de pågældende kunder kan sælge gratis ved en næste indlevering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sundstrøm-parret, som står bag auktionshuset Lauritz.com, har tjent millioner på børsnoteringen. Men økonomien i selskabet er langt fra, hvad den har været. Læs mere her.