Auktionshus skylder Jesper 19.000 kroner: - Det er et tillidsbrud

Jesper Lunau har ventet dagevis på at få sine penge fra et salg på Lauritz.com. Han er langtfra den eneste

Det startede så godt, da Jesper Lunau skulle sælge et maleri på Lauritz.com.

- Fin service, afhentning og venlighed, men alt det kan man ikke bruge til noget, når det kommer til stykket, fortæller han til Ekstra Bladet.

For nu vil han aldrig bruge det online-auktionshus igen.

I november sidste år solgte han et maleri af kunstneren René Holm igennem deres afdeling i Aalborg.

Ved hammerslag var det højeste bud 19.000 kroner, og da sælgergebyret var modregnet, kunne han se frem til at stikke 18.850 kroner i lommen.

- Der står i vilkårene, at der kan gå 33 dage, inden man ser pengene på grund af fortrydelsesret og afhentningsfrist, forklarer Jesper Lunau.

Derfor skulle pengene stå på hans konto 8. januar i år. Men det gjorde de ikke.

- Da pengene ikke kom, tænkte jeg, at nu giver jeg dem lige en ekstra dag, for så kan det jo være, at de overfører dem, fortæller han.

Jesper Lunaus maleri er væk, men pengene har han ikke set skyggen af. Foto: René Schütze

Rykkede igen og igen

Jesper Lunau lod tvivlen komme Lauritz.com til gode, men næste dag var der stadig ikke spor af pengene på hans konto. Derfor tog han fat i auktionshuset.

De lovede, at pengene var på vej. Endnu en dag gik, og Jesper Lunau manglede stadigvæk de tusindvis af kroner, han havde til gode for salget. Derfor tog han igen kontakt.

- Jeg fik igen at vide, at de nok skulle rykke, og det måtte være en fejl. Jeg syntes efterhånden, at det var ved at være en lille smule kritisabelt. Det er trods alt ikke 300 kroner, det drejer sig om, siger han.

Lauritz.com kalder det 'utilfredsstillende', at der har været forsinkelser i visse afregninger. Arkivfoto: Søren Breiting/Ritzau Scanpix

- Et tillidsbrud

Efter flere dages dansen frem og tilbage uden et klart svar, besluttede han at kigge på auktionshusets Trustpilot-profil. Her blev han hurtigt klar over, at han langtfra var en enlig svale.

- Jeg var rystet, siger han og fortsætter:

- Jeg synes ikke, det skal være nødvendigt at kigge på Trustpilot, hvis man skal sælge et maleri på Lauritz.com. Men det er jeg så blevet klogere af. Det er foruroligende, at man ikke får sine penge.

På auktionshusets Trustpilot-profil vrimler det nemlig med sælgere, der, ligesom Jesper Lunau, venter på at få deres penge.

Snart er det en uge siden, at pengene skulle være rullet ind på hans konto, men han ved endnu ikke, hvornår han får dem at se.

- Det er et tillidsbrud. Man kan aldrig klandre et auktionshus for ikke at kunne sælge sine varer. Det skal der være købere til. Men det er, fordi de ikke efterlever den kontrakt, som man nu engang har med dem. En aftale er en aftale, siger han.

Mange forklaringer

I en mail til Ekstra Bladet erkender Preben Lindgaard, som er CFO for Lauritz.com, at det er beklageligt, at nogle sælgere skal vente for længe.

Han forklarer, at blandt andet den aktuelle krise i november førte til, at de pludselig oplevede nedgang i salg. Normalt giver sådanne op- og nedture ikke forsinkelser i afregninger, men faldet var større end forventet, hvilket er årsagen til forsinkelsen.

Forventningen er dog, at købelysten vil stige i de næste måneder, forklarer han.

Samtidig lyder det, at køberne betaler senere end normalt, hvilket forskyder perioden for fortrydelsesret på 14 dage, som skal gennemføres, før en sælger kan få sine penge.

Listen over undskyldninger er med andre ord lang.

'Uanset årsager er det selvsagt utilfredsstillende, at vi har set en periodisk forsinkelse af visse afregninger. Det er vi de første til at beklage. Dog er det vigtigt at have for øje, at forsinkelsen kun vedrører en mindre andel af de mange tusinde varer, som vi har haft gennem systemet i samme periode,' skriver Preben Lindgaard.

Han forsikrer desuden om, at alle sælgere før eller siden får deres penge. Auktionshuset vil fremover ændre fristen for indbetaling til sælgere fra 33 til 40 dage for at sikre rettidig afregning.