Auktionshus skylder ved kasse ét: - Det er bare ikke i orden

Efter at Ekstra Bladet i weekenden skrev om Jesper Lunau, der ikke havde fået sine penge fra Lauritz.com til tiden, er det væltet ind med henvendelser fra rasende sælgere, der står i samme situation.

Listen over undskyldninger for de forsinkede udbetalinger er imidlertid lang. Auktionshuset forsvarer sig blandt andet med en pludselig nedgang i salg, samt at nogle købere betaler senere end normalt.

Men spørger man Martin Bruun-Houmølle, der er jurist ved Forbrugerrådet Tænk med speciale i købs- og aftaleret, så er det altså virksomhedens eget ansvar at sørge for at have penge på kistebunden, når krisen kradser.

- Når det er sådan, at en virksomhed vælger at indgå aftaler, som senerehen forpligter dem til at skulle udbetale penge til forbrugerne, er de også nødt til at have et økonomisk fundament, der gør, at de kan udbetale pengene, siger han til Ekstra Bladet.

Burde have polstret sig

Han mener derfor ikke, at Lauritz.com kan lade nedgangen i salg ramme deres kunder.

- Det er ikke, fordi man ikke kan have forståelse for den situation, de står i. Det er bare ikke i orden, at det går ud over forbrugerne, lyder det fra Martin Bruun-Houmølle.

Jesper Lunau har ventet dagevis på at få sine penge fra et salg på Lauritz.com. Han er langtfra den eneste Ekstra Bladet har tidligere talt med Jesper Lunau, som ikke fik sine penge fra Lauritz.com til tiden.

Der skal være tale om en ekstraordinær situation, hvis en aftale skal brydes, så pengene ikke ruller ind på forbrugerens konto til tiden, forklarer juristen.

- Det gælder ikke, at virksomheden har været dårlig til at polstre sig økonomisk. De må simpelthen have styr på deres business og så i løbet af året sørge for, at de bliver polstret til at klare de perioder, hvor det ikke går helt så godt, siger han.

Nærmer sig urimeligt punkt

Martin Bruun-Houmølle forklarer, at pengene for et salg, som er kommet til verden via en tredjepart, skal udbetales inden for 'rimelig tid'.

- 30 dage er nok rimeligt inden for rammen. Begynder vi at bevæge os ud over det, så tænker jeg absolut, at vi begynder at nå et niveau, hvor det er urimeligt, siger han.

Laritz.com hævede i sidste uge deres frist for udbetaling fra 33 til 40 dage.

- Så synes jeg absolut, at vi begynder at nærme os et punkt, hvor man kan sige, at det er et urimeligt aftalevilkår, vurderer han.

Ikke oplevet i 22 år

Lauritz.com har afvist at stille op til et telefonisk interview med Ekstra Bladet. I stedet skriver cfo Preben Lindgaard i en mail, at auktionshusets afregningsperiode svarer til den internationale branchestandard.

Det skyldes blandt andet, at der kan gå flere dage fra hammerslag, til køberen har betalt. Dernæst kan forsendelse eller afhentning af den købte vare tage ugevis, og først herefter starter de 14 dages fortrydelsesret.

Det forventes desuden, at afregningsperioden på 40 dage snart forkortes igen.

Adspurgt hvorfor Lauritz.com ikke har haft et økonomisk sikkerhedsnet til at sikre dem mod pludselig nedgang i salg, svarer Lindgaard:

'Vores økonomiske fundament er på et niveau, der altid har kunnet håndtere udsving i omsætningen inden for forudsigelige rammer.'

'Det fald, vi oplevede i november og december, var mere pludseligt og brat end det, vi har oplevet gennem vores 22 leveår.'

Dertil skriver han, at faldet kom i kølvandet på meget store omsætningsmåneder, hvorfor der skulle udbetales 'usædvanlig mange penge til sælgere', mens omfanget af salg altså faldt.

Preben Lindgaard understreger desuden, at problemerne begrænser sig til en mindre del af salget, at sælgerne får deres penge, og at auktionshuset oplever, at købelysten allerede er ved at vende tilbage.