Auktionshus smed Louises arvestykke væk

Har du lignende oplevelser med Lauritz.com? Så vil vi gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Det er ingen hemmelighed, at Lauritz.com er under økonomisk pres.

Men det er ikke kun auktionshusets pengepung, der er presset til det yderste. Det er kundernes tålmodighed i særdeleshed også. Senest kunne Ekstra Bladet blandt andet berette om Sascha Gydesen, der købte en taske på Lauritz.com, som slet ikke var på auktion.

Og noget kunne tyde på, at der generelt ikke er helt styr på virksomhedens lager. Det er i hvert fald også den følelse, som Louise Frost sidder tilbage med.

I marts indleverede hun nemlig sin morfars frimærkesamling ved auktionshuset, da hun længe havde spekuleret på, hvor mange penge arvestykket mon var værd.

Annonce:

- Min morfar havde en meget, meget stor samling, som blev solgt meget, meget dyrt, og så har han givet mig dem her som en investering, så jeg havde en forventning om, at de havde en værdi, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Louise Frost har opgivet håbet om at sin morfars frimærkesamling igen. Privatfoto

Pist væk

Vurderingen var dog noget lavere, end hun havde regnet med, og samlingen blev derfor aldrig sat til salg. Da hun kontaktede auktionshuset for at få frimærkerne igen, blev hun chokeret over svaret.

Samlingen var forsvundet i den blå luft.

- Jeg vælger at tro på det bedste, at de vitterligt bare er blevet væk, og at de er værdiløse. Men for mig er de jo bare ikke værdiløse, fortæller Louise Frost.

- Jeg vil egentlig gerne bare have mine ting igen, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet besøger både Lauritz.com's hovedkontor i Søborg og private adresse i Klampenborg. En nabo fortæller, at hun aldrig ser ægteparret omkring adressen Ekstra Bladet har besøgt både Lauritz.coms hovedkontor i Søborg og ejernes private adresse i Klampenborg.

Virkede ligeglade

Efter lang tids tovtrækkeri nåede Louise Frost og auktionshuset i midten af maj til enighed om, at hun skulle have udbetalt en erstatning på 2000 kroner for det forsvundne arvestykke.

Annonce:

Penge, som skulle rulle ind på hendes konto i løbet af to uger. Men ligesom det har været tilfældet for så mange andre kunder, som Ekstra Bladet i månedsvis har beskrevet, blev hendes tålmodighed sat på prøve igen og igen og igen.

- Det værste var egentlig bare, at Lauritz var lidt ligeglade, siger Louise Frost.

Mistede håbet

I dag er hun klar over, at hun måske aldrig ser de penge, der skulle være et lille plaster på såret for det forsvundne arvestykke.

For nu er Lauritz.com i rekonstruktion, hvilket blandt andet betyder, at auktionhusets gamle udeståender til deres sælgende kunder fastfryses i en periode.

- Der mistede jeg i hvert fald håbet og tænkte, at så kommer pengene ikke, siger hun.

Endnu en beklagelse

Ekstra Bladet har siden januar forsøgt at få et interview med Lauritz.com. Virksomheden ønsker dog kun at besvare henvendelser på mail.

Annonce:

'Først og fremmest vil vi gerne beklage, at Louise har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med vurderingen af hendes arvede frimærkesamling. Louises forløb lever selvsagt ikke op til vores sædvanlige standarder,' skriver auktionshusets CSO, Michael Heintzelmann, i en mail.

Du kan læse det fulde svar i nedenstående boks.

Det karismatiske ægtepar Bengt og Mette Sundstrøm har skovlet millioner ind på Lauritz.com. Nu kæmper virksomheden en desperat kamp for overlevelse, og parrets svinedyre vinslot kan ryge i hænderne på deres kreditorer. Læs mere her.