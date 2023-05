Aula-brøler: Tusindvis af følsomme sager opbevares stik imod reglerne

Kommunikationsappen Aula er en daglig hovedpine for mange forældre, men en langt mere alvorlig storm rejser sig nu om København Kommunes brug af platformen.

En aktindsigt i en tilsynsrapport, som techmediet Radar har fået hos kommunen, viser, at børne- og ungdomsforvaltningen har brugt Aula og Microsoft SharePoint til at opbevare og journalisere tusindvis af dybt fortrolige dokumenter om navngivne børn som underretninger, udredninger, notater, handleplaner, trivselsvurderinger, støtteansøgninger m.m.

Tilsynsrapporten beskriver, hvordan såkaldte børnemapper og elevmapper på over 12.000 børn med over 40.000 filer ligger i de to systemer, der slet ikke er udviklet eller egnet til journalisering eller sagsbehandling.

Hanne-Marie Motzfeldt, der er professor i forvaltningsret og digitalisering ved Københavns Universitet, forklarer, at kommunens behandling af de særlig følsomme oplysninger efter alt at dømme både er et brud på forvaltningsrettens krav til journalisering, og at brugen af Aula og Sharepoint i denne kritiske sammenhæng udgør en fare for borgernes privatliv samt en it-sikkerhedsrisiko.

- Det er stærkt bekymrende. Det er hele forvaltningens compliance-struktur, der ikke er på plads i landets største kommune, siger hun.

Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor i international ret og persondataret ved Syddansk Universitet, siger til Radar, at Københavns Kommunes brug af Aula og Sharepoint til journalisering af børnenes fortrolige oplysninger 'stikker helt af sikkerhedsmæssigt'.

- Det svarer til at sætte Nemlig.com til at lave pengetransport frem for et vagtfirma, siger hun.

Hos Børns Vilkår er direktør Rasmus Kjeldahl forarget over den lemfældige omgang med de følsomme sager, der blandt andet kan omhandle vold mod og misbrug af børn eller forhold om fjernelse fra hjemmet.

- Det her er oppe i den store skala. Det er ret chokerende, hvis underretninger og andre fortrolige og personfølsomme oplysninger om børn ligger i et system, hvor det ikke lovligt kan opbevares, og som betyder at uvedkommende kan få adgang. Det er meget utrygt for barnet, hvis data kan blive kompromitteret og spredt, siger han.

Børne- og ungdomsforvaltningen havde fået en midlertidig dispensation, der gjaldt indtil starten af 2018 til at opbevare børne- og elevmapper i SharePoint. I slutningen af 2022 kunne kommunen ikke redegøre for, hvor mange elev- og børnemapper der stadig var i det ulovlige journaliseringssystem. Elevmapperne skulle ellers være fjernet ved udgangen af 2022.

Af tilsynsrapporten fremgår det, at journaliseringen i SharePoint nu skulle være indstillet, og at kommunen samtidig afprøver et system i et pilotprojekt, der skal kunne spille sammen med Aula, men det forventes først afklaret i anden halvdel af 2023. Der skal dog først gennemføres udbud, indkøb og afprøvning af de nye systemer, før mapperne i Aula kan overføres til et lovligt system.

Radar har kontaktet Datatilsynet for at høre, om der ligger en anmeldelse på håndteringen af børne- og skolemapper i Københavns Kommune. Det har tilsynet dog ikke overblik over på stående fod, oplyser it-sikkerhedsspecialist ved tilsynet Allan Frank.

- Men generelt kan jeg sige, at vi på det skarpeste fraråder myndigheder at bruge ikkegodkendte systemer til sagsbehandling og journalisering af særlig følsomme oplysninger, siger han.

Radar har kontaktet Københavns Kommune for at høre, hvorfor den i flere år har foretaget journalisering af dybt personlige oplysninger om børn i konflikt med reglerne, men børne- og ungdomsforvaltningen meddeler, at den ikke vil være i stand til at svare før Radars deadline.

Efter publicering af denne artikel kommunen dog sendt følgende kommentar til Ekstra Bladet:

- Tilsynsrapporten ser mere kritisk ud, end den er, og indeholder nogle unøjagtigheder, der ikke helt afspejler virkelighedens verden. SharePoint løsningen er helt afviklet nu, og mens vi benyttede os af den, sikrede vi, at det kun var relevante medarbejdere, der havde adgang til det enkelte barns oplysninger, siger centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen Arne Bjerre Hårbo.

- I dag ligger alle børnenes oplysninger i Aula, og kommunernes it-selskab KOMBIT har forsikret os om, at når man anvender funktionen sikker fildeling, så er det en helt igennem sikker løsning til at opbevare børnenes data.