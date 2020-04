Australien beder tusindvis med midlertidigt visum forlade landet

Over to millioner udlændinge befinder sig i øjeblikket på et midlertidigt visum i Australien. Mange af dem får nu besked på at forlade landet 'hurtigst muligt'.

Meldingen kommer fra Australiens fungerende udlændingeminister, Alan Tudge. Opfordringen skyldes coronapandemien, der truer den australske økonomi og beskæftigelse.

- Der er 2,17 millioner udlændinge i Australien med midlertidigt visum, og de er ekstremt værdifulde for den australske økonomi, siger Alan Tudge.

- Men indehavere af midlertidige visum, der ikke er i stand til at forsørge sig selv under de nuværende vilkår de næste seks måneder opfordres på det kraftigste til at vende hjem, tilføjer han.

Meldingen gælder blandt andet de godt 200.000 turister, der i øjeblikket befinder sig i Australien.

Omkring 100.000 backpackere er i Australien med midlertidig arbejds- og opholdstillladelse. Disse tilladelser kan blive forlænget, hvis indehaveren finder arbejde i bestemte sektorer.

Det kan eksempelvis være i sundheds- og ældresektoren eller i landbruget.

De fleste backpackere har dog svært ved at finde arbejde under de nuværende restriktioner, der er blevet indført for at stoppe spredningen af coronavirus.

Ud over turister er der i dag over 500.000 internationale studerende i Australien. De er ifølge det tyske nyhedsbureau dpa en vigtig indtægtskilde for den australske økonomi.

De er blevet opfordret til at søge økonomisk støtte fra familiemedlemmer, få deltidsarbejde eller leve af deres opsparing under krisen.