Australien finder to tilfælde af Omikron-mutationen

Den seneste corona-mutation, Omikron, har nu også krydset grænsen til Australien.

Landet oplyser søndag, at man har opdaget to tilfælde af den nye variant, der første gang blev opdaget i Sydafrika. Det bekræfter sundhedsmyndigheder i delstaten New South Wales ifølge nyhedsbureauerne dpa, Reuters og AFP.

De smittede er et par, der landende i Sydney fra hovedstaden i Qatar, Doha. Begge er fuldt vaccineret og har ingen symptomer. Parret var rejst fra et sydafrikansk land og havde mellemlandet i Doha.

Lørdag indførte Australien rejserestriktioner til en række afrikanske lande. Her lukkede landet grænserne for rejsende, der ikke er australske statsborgere, og som har været i et af ni afrikanske lande.

Desuden er alle flyvninger fra de lande stoppet i en periode på to uger.

Omikron blev første gang opdaget i Sydafrika onsdag. Landet gav efterfølgende Verdenssundhedsorganisationen (WHO) besked om fundet.

Ud over er Australien har også Botswana, Belgien, Hongkong, Storbritannien, Tyskland og Italien registreret smitte med Omikron-varianten.

Søndag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at man i Danmark er i gang med at undersøge to tilfælde, der mistænkes for at være Omikron-varianten.