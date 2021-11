Australien finder to tilfælde af Omikron-variant

Den seneste coronavariant, Omikron, har nu også krydset grænsen til Australien.

Landet oplyser søndag, at man har opdaget to tilfælde af den nye variant, der første gang blev opdaget i Sydafrika. Det bekræfter sundhedsmyndigheder i delstaten New South Wales ifølge nyhedsbureauerne dpa, Reuters og AFP.

De smittede er et par, der landede i Sydney fra hovedstaden i Qatar, Doha. Begge er fuldt vaccineret og har ingen symptomer. Parret var rejst fra et sydafrikansk land og havde mellemlandet i Doha.

De to passagerer ankom med et Qatar Airways-fly. Om bord på samme fly var 12 andre personer, der havde taget samme rejse fra det sydlige Afrika via Doha til Sydney. Alle 14 personer er i isolation, skriver flere australske medier.

Yderligere cirka 260 passagerer og flypersonale på samme fly er 'nære kontakter' og er blevet bedt om at gå i isolation.

- Nære kontakter vil blive kontaktet regelmæssigt, og det vil blive tjekket, om folk overholder retningslinjerne, lyder det i en besked fra de australske sundhedsmyndigheder.

Lørdag indførte Australien rejserestriktioner for en række afrikanske lande. Her lukkede landet grænserne for rejsende, der ikke er australske statsborgere, og som har været i et af ni afrikanske lande.

Desuden er alle flyvninger fra de lande stoppet i en periode på to uger.

Tidligere på måneden ophævede Australien dele af de internationale rejserestriktioner, landet har haft gennem hele pandemien. Det betød, at fuldt vaccinerede indbyggere kunne komme tilbage til landet uden at gå i isolation.

Australien havde i juni et stort udbrud af Delta-varianten, men har ellers haft ganske få tilfælde af corona.

Omikron blev første gang opdaget i Sydafrika onsdag. Landet gav efterfølgende Verdenssundhedsorganisationen (WHO) besked om fundet.

Ud over Australien har også Botswana, Belgien, Hongkong, Storbritannien, Tyskland og Italien registreret smitte med Omikron-varianten.

Søndag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at man i Danmark er i gang med at undersøge to tilfælde, der mistænkes for at være Omikron-varianten.