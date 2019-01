Australien i 'Code Red': Hedebølge når op på 48,9 grader

Den voldsomme varme i store dele af Australien har fået myndighederne til at gå over i en såkaldt 'Code Red.'

I Port Augusta i det sydlige Australien blev der i dagtimerne tirsdag målt helt op til 48,9 grader.

Hedebølgen forventes at fortsætte og tage til i de kommende dage, skriver flere internationale medier.

Flere steder i Australien er der i de seneste dage blevet slået varme-rekorder.

I New South Wales ligger maksimumtemperaturen således 8-12 grader over gennemsnittet.

Temperaturen på de 48,9 grader i Port Augusta er da også den højeste, der nogensinde er blevet målt i byen siden 1962.

Når klimaks fredag

Ifølge de australske meteorologer vil varmen formentligt nå sit klimaks mellem tirsdag og fredag i det sydlige Australien, Victoria og New South Wales.

- Det er en ret enestående hedebølge. Vi regner med, at der vil blive sat en række rekorder disse steder - både når det gælder maksimum og minimum temperaturer, siger meteorolog Dean Sgarbossa til The Guardian.

En 'Code Red' betyder i praksis, at hjælpeorganisation øger deres indsats over for de svageste i samfundet. Blandt andet vil der ske daglige telefonopkald til særligt sårbare personer for at sikre, at alt er vel hos dem. Organisationer, der hjælper hjemløse, vil udvide deres åbningstider.

Vores egen tennis-darling, Caroline Wozniacki, har også fået den intense hede at føle under Australian Open. Tyske Andrea Petkovic måtte udgå efter at være sendt til tælling på grund af varmen og den høje luftfugtighed.

En kølig havbrise har dog holdt temperaturen i Melbourne nede omkring de 35 grader.

Her køler Caroline sig ned under Australian Open sidste år. Foto: William West/AFP

Mandag sneg temperaturen sig dog op på 37 grader.

Meteorologerne forventer temperaturer omkring de 40 grader i forstadsbyerne til Melbourne i de kommende dage.