Australien oplever hidtil værste dag under coronaudbrud

Både i forhold til coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde er der slået nye nedslående rekorder i Australien.

Og det skyldes udelukkende en genopblussen af virusset i Victoria, der er landets næstmest befolkningsrige delstat.

Det viser de seneste opgørelser torsdag ifølge The Guardian.

Således har Victoria på et døgn meldt om 723 nye bekræftede smittetilfælde og 13 coronarelaterede dødsfald.

Den hidtidige smitterekord i delstaten lød på 532 bekræftede tilfælde.

Den nye virusbølge, som er centreret om flere plejehjem i Victoria, har tvunget myndigheder til et lockdown i delstatens hovedstad, Melbourne.

- Jeg er helt åbenlyst bekymret over at se tallene stige, siger premierministeren i Victoria, Daniel Andrews, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er på nogle måder ikke så overraskende, når der er så mange smittede i den private ældrepleje.

Han tilføjer, at der har været for mange smittede, som er gået syge på arbejde, eller mens de har ventet på testresultater.

De 13 nye dødsfald bringer Victorias samlede dødstal op på 105, skriver The Guardian.

I alt er der 312 indlagte med covid-19 i Victoria, hvoraf 34 er på intensivafdelinger.

Mens folk stadig har mulighed for at gå på restaurant og pub i Victoria, hvis de overholder coronaretningslinjerne, er det blevet forbudt at besøge andre folks hjem, skriver nyhedsbureauet dpa.

Imens fortsætter små udbrud af smittede med at dukke op i Sydney, der har 18 nye smittetilfælde.

Torsdag lukkede fire skoler i storbyen, og delstaten Queensland har besluttet at lukke grænserne til borgere fra området omkring Sydney.

I Queensland er der blevet slået alarm, efter at det er blevet opdaget, at to kvinder løj til grænsevagter for at undgå obligatorisk karantæne efter at være kommet tilbage fra Victoria.

Australien har i alt haft 189 coronarelaterede dødsfald. Det svarer ifølge statistiksiden Worldometers.info til omtrent syv døde per én million indbyggere. Til sammenligning har Danmark omtrent 106 døde per én million indbyggere.