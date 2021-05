Australien truer med fængsel: Indisk rejseforbud 'racistisk'

Australiens regering har gjort det ulovligt for landets statsborgere at rejse fra Indien og hjem. Kritikere kalder indrejseforbuddet racistisk og et brud på menneskerettigheder

Et opsigtsvækkende indrejseforbud for australiere, der opholder sig i det coronaplagede Indien, får hårde ord med på vejen.

I sidste uge gjorde den australske regering det nemlig direkte ulovligt for alle uanset statsborgerskab at rejse ind i Australien fra Indien.

Det gælder også de 9000 australske statsborgere, der anslås at opholde sig i Indien lige nu, skriver BBC.

'Absolut forfærdeligt og racistisk,' lød det fra den australske senator Mehreen Faruqi om indrejseforbuddet på Twitter i weekenden.

Forskellige standarder

Vælger man at trodse forbuddet og rejse alligevel, kan man se frem til op til fem års fængsel eller en bøde på op til 300.000 kroner, skriver BBC.

Kritikerne af regeringens tiltag peger især på, at det er først er nu, hvor coronaen buldrer løs i Indien, at regeringen har valgt at tage et indrejseforbud for egne statsborgere i brug.

Da smitten bragede løs i Europa og USA henover vinteren, var det stadig muligt - omend besværligt - for australske statsborgere at vende hjem, påpeger den tidligere kommisær for racediskrimination i Australien Tim Soutphommasane:

- Der er forskellige standarder på spil, alt efter hvor i verden du kommer fra, siger han ifølge BBC.

Også den australske menneskerettighedskommission efterlyser en forklaring.

Der er desperat mangel på ilt og hospitalpladser i Indien. Foto: Sajjad Hussain/Ritzau Scanpix

Risiko

Den australske premierminister Scott Morrison afviser alle beskyldningerne:

- Det har intet med politik at gøre, det her er en virus, siger han til den australske radiostation 2GB.

Regeringen mener, at de indiske smittetal udgør en sundhedsmæssig risiko for Australien, der ifølge BBC kun har oplevet 910 coronarelaterede dødsfald, siden pandemien brød ud i marts sidste år.

Indien konstaterede lørdag over 400.000 nye coronasmittetilfælde.