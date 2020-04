Australier skal i fængsel for at bryde coronaisolation: Ville besøge kæresten

Jonathan David skal tilbringe en måned bag tremmer, efter at han forlod et hotel, hvor han var i isolation, for at besøge sin kæreste

En 35-årig mand fra Perth i Australien er den første, der er blevet idømt en fængselsstraf for at bryde sin isolation som følge af coronavirussen.

Det skriver flere australske medier samt nyhedsbureauet AAP.

Jonathan David har været i politiets varetægt, siden han blev anholdt i sidste uge, skriver ABC i Australien.

Den 35-årige australier er onsdag blevet idømt seks måneders fængsel samt en bøde på 2000 australske dollars for at trodse et udgangsforbud for at besøge sin kæreste. Han skal afsone en måned bag tremmer.

Postede billeder på Facebook

I retten indrømmede Jonathan David, at han 4. og 5. april havde forladt det hotel, hvor han var placeret i 14-dages isolation. I stedet for at gå gennem hotellets lobby benyttede Jonathan David nødudgangene, men blev fanget på hotellets overvågningskameraer.

Han fortalte, at han havde taget toget for at besøge sin kæreste i byen Armadale, der er en forstad til Perth. Herfra havde han postet et billede på Facebook, hvor han står i bar overkrop udenfor. Det skriver mediet Western Australia Today.

Dommer Elaine Campione kaldte i retten Jonathan Davids handlinger for 'egoistiske'.

- Det var mere end tåbeligt. Dine handlinger var egoistiske grænsende til det ekstreme. Dine handlinger var hensynsløse, fordi du slet ikke tænker over den potentielle smitte, du udsatte samfundet for, lød det fra dommeren.

13.000 i bøde for strandtur

En anden australier, 61-årige Peter Boswell, er blevet idømt en bøde på 3000 dollars, svarende til 13.000 danske kroner, for at bryde sin karantæne for en dag på stranden.

Peter Boswell ankom til Perth fra Indonesien 19. marts og måtte ifølge australsk lovgivning herefter ikke forlade sit hjem i 14 dage. Det skriver ABC.

Som følge af coronapandemien har Australien lukket legepladser og lignende offentlige institutioner. Derudover må borgerne kun forlade deres hjem, når det er nødvendigt.

Det kan være for at købe ind, gå til lægen, sørge for andre, motionere, tage på arbejde eller passe sin uddannelse.

Derudover har Australien indført bøder på flere tusinde dollar, hvis man bryder reglerne om at holde afstand eller samles i for stort antal.