Australiere får lov til at rejse igen efter 18 måneder

Efter 18 måneder vil Australien fra november tillade sine borgere at rejse til udlandet.

Det fortæller premierminister Scott Morrison fredag.

Dermed bliver et af de strengeste tiltag, der er indført under coronapandemien på globalt plan, nu lempet.

Genåbningen af de internationale grænser vil i første omgang gælde for statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i landet.

Herefter ventes yderligere ændringer, som sandsynligvis vil give udenlandske rejsende mulighed for at komme ind i landet.

- Det er på tide at give australierne deres liv tilbage, siger Scott Morrison på et tv-transmitteret pressemøde fredag.

Morrison lukkede grænserne til Australien i marts 2020. Siden da har kun et begrænset antal personer fået tilladelse til at forlade landet. Enten som følge af humanitære årsager eller vigtige forretninger.

Statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse, som har fået lov til at vende tilbage fra udlandet, har været underlagt en kvotebegrænsning samt 14 dages obligatorisk hotelkarantæne for egen regning.

Med genåbningen af grænserne vil borgere, der er fuldt vaccinerede, få lov til at gå i karantæne derhjemme og kun i syv dage.

Borgere, der ikke er vaccineret, skal fortsat i 14 dages hotelkarantæne ved hjemkomst.

Morrison forventer, at hjemmekarantæneordningen vil være oppe at køre i november.

Den australske premierminister har tidligere sagt, at han ønsker, at alle delstatsgrænser og internationale grænser genåbnes, når 80 procent af den voksne befolkning i Australien er vaccineret. Det ventes at ske i slutningen af november.

Der er endnu ikke givet nogen tidsplan for, hvornår Australien vil tillade udenlandske rejsende at komme ind i landet.