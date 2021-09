Australsk journalist angrebet til demonstration

Australsk journalist Paul Dowsley blev angrebet, overhældt med urin og fik kastet en dåse i hovedet i dag til demonstration i Melbourne Australien.

Det skriver 7NEWS.

Det var bygningsarbejdere, der demonstrerede mod et vaccinemandat for byggeindustrien.

Tre overfald

I følge 7NEWS blev der blandt andet råbt ting som: 'fuck the media' til demonstrationen.

I første omgang blev Paul Dowsley, som også er reporter hos 7NEWS, angrebet af en demonstrant, som tog fat i ham med kvælertag.

Senere blev han og hans kameramand overhældt med, hvad de tror er urin.

Og så fik Paul Dowsley slutteligt kastet en dåse i baghovedet.

- Jeg er bare en journalist, der prøver at gøre mit arbejde. Jeg prøver at gøre mit bedste for at formidle fakta, som de er præsenteret for mig, og som jeg ser dem, lyder det fra den prøvede journalist til 7NEWS.

Ærgerlig situation

I følge 7NEWS var hundredvis af demonstranter til stede, mens SkyNews beretter om tusindvis.

Det lykkedes 7NEWS at få en af de ikkevoldelige demonstranter i tale.

- Jeg er dobbelt vaccineret, men jeg kan bare ikke lide, når folk blive presset til det. Og selvom jeg er dobbelt vaccineret får jeg ikke lige så meget arbejde, som jeg kan og vil, lyder det fra en af demonstranterne, James, til 7NEWS.

I et Instagram-opslag forklarer Paul Dowsley, at han er ærgerlig over situationen. Men han får også takket nogle af de demonstranter, som hjalp ham og hans kameramand efter overfaldende.