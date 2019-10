Australsk tv-dokumentar: Danmark har vendt sig mod minoriteter

En ny australsk dokumentar tegner et billede af Danmark som et indvandrerfjendsk land.

Det skriver Politiken.

I programmet 'Foreign Correspondent' på den australske tv-kanal ABC besøger journalisten Hamish Macdonald Danmark.

Her taler han blandt andet med en række aktører i den danske indvandrerdebat. Herunder Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen og partistifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

- Landet, som blev berømt for at redde sin jødiske befolkningsgruppe fra nazisterne under Anden Verdenskrig, har vendt sig mod sine minoriteter, lyder Macdonalds karakteristik af Danmark blandt andet.

Møder kritik

Programmet kritiseres af den danske ambassadør i Australien, New Zealand og Fiji, Tom Nørring.

- Danmark har faktisk gjort sit, når det kommer til at modtage flygtninge - og gør det stadig, skriver han på Twitter.

- Billedet, som males i 'Foreign Correspondent' på ABC, var ikke så balanceret, som man kunne have forventet. Almindelige synspunkter er slet ikke repræsenteret.

En australsk professor med fokus på de nordiske lande kritiserer ligeledes ABC-programmet på Twitter.

- Stemmerne til Dansk Folkeparti, som aftenens #ForeignCorrespondent fokuserer på, faldt faktisk med 8,7 procent ved dette års danske folketingsvalg. Partiet mistede 16 mandater, og den højreorienterede og racistiske klovn Rasmus Paludan kom ikke ind.

Til det har den danske ambassadør ifølge Politiken svaret på Twitter:

- Ja, den del af historien bliver ikke fortalt i Foreign Correspondent i aften = at de danske vælgere klart forkastede den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik.

Tweetet er dog efterfølgende blevet slettet igen.

Vrede hos DF

Ambassadørens svar har ifølge Politiken vakt vrede i Dansk Folkeparti, som føler sig sat i samme bås som Stram Kurs af ambassadøren.

- Det er helt galt, og det vil jeg snakke med udenrigsministeren om, siger DF's udenrigsordfører, Søren Espersen, til Politiken.

Politiken har uden held forsøgt at få en kommentar fra Tom Nørring og udenrigsminister Jeppe Kofod (S).