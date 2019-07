Australske byer tæt på 'Day Zero': Ingen vand i hanerne

Nådesløse klimaforandringer: Mindst ti byer risikerer at løbe helt tør for drikkevand i løbet af uger eller måneder

Borgerne i mindst ti mindre eller mellemstore byer i Australien er efterhånden ved at blive desperate i manglen på vand.

Flere års tørke har betydet, at vand-reserverne er tæt på at være tømt for drikkevand.

Hårdest ramt er delstaterne New South Wales og den sydlige del af Queensland, hvor titusindvis af borgere frygter, at der snart ikke kommer mere vand ud af hanerne.

I nogle af byerne kan den totale vandmangel - 'Day Zero' - indtræffe allerede om få uger.

Andre steder kan der gå mellem tre måneder og et år, før den sidste dråbe vand er opbrugt.

Transportere vand på lastbiler

- Der er tale om en meget alvorlig situation. Det kan blive nødvendigt at transportere vand i lastbiler flere hundrede kilometer på grusveje ind til byerne. Det er den eneste måde, de kan få vand på, fastslår regeringsleder Linda Scott, New South Wales.

Dette foto er taget 19. juli i år i den nordvestlige del af delstaten New South Wales. Foto: David Gray/ Reuters

Flere steder er søer tørret fuldstændig ind, og vand-reservoirerne næsten tømt for vand. Mange floder er også tørlagt. Udsigten til regn er endvidere minimal.

Nogle af byerne er små og har omkring 4.000 indbyggere. Andre byer har et befolkningstal på 30-40.000 borgere.

Byerne Tamworth, Orange, Dubbo og Armidale ser umiddelbart ud til at blive hårdest ramt.

Skyller ikke toilettet ud

Borgerne i de truede byer har i længere tid måttet leve med ændrede vaner. Børnene har lært at bruge minimalt med vand, når de vasker hænder. Der bliver ikke skyllet ud i toiletterne, når man kun har tisset. Brusebade indskrænkes til en hurtig overskylning.

Manglen på vand har også ramt de erhvervsdrivende og landmænd.

Elizabeth Macnish kan således i australske medier berette, at hun er stoppet med at leje en ferie-lejlighed ud. Lejerne brugte simpelthen for meget af de kostbare dråber.

Fotoet her er taget i juli for præcis et år siden. Situationen er siden kun blevet forværret. Foto: David Gray/ Reuters

Australien er et af de lande i verden, hvor klimaforandringer har været mest nådesløse.

Også det sydlige Afrika lider konstant af mangel på vand.

Kilder: News.com.au, ABC News Australia, dagbladet.no