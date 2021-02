Australske redningstjenester er ramt af Facebook-spærring

Australske brand- og sundhedsmyndigheder samt landets meteorologiske institut er ramt af, at Facebook har spærret for deling af nyheder på platformen i landet.

Flere af tjenesterne melder om problemer torsdag, efter at spærringen trådte i kraft.

Tjenesterne bruger regelmæssigt Facebook til at udsende nødvarsler i Australien, som er særligt sårbar over for naturkatastrofer, ligesom der bliver delt nyt om coronasituationen i landet.

Miljøminister Sussan Ley skriver, at regeringens sider for landets klimatjeneste er blevet 'påvirket af de pludselige begrænsninger'. Hun opfordrer folk til at bruge regeringens hjemmesider i stedet.

Også flere australske fagbevægelsers Facebook-sider er nede torsdag. Ligesom de australske nyhedsmedier, herunder ABC, er lukket ned på Facebook.

Det sociale medie meddelte onsdag, at det ikke længere ville tillade, at nyhedsartikler læses eller deles på platformen i Australien.

Som begrundelse blev der henvist til et lovforslag, der kræver, at Facebook betaler en del af sit overskud til de etablerede medier, det sociale medie viderebringer nyheder fra.

- Lovforslaget misforstår helt fundamentalt forholdet mellem vores platform og udgivere, der bruger den til at dele nyhedshistorier, skrev Facebook.

Australiens regering kalder forbuddet for en 'overreaktion'.

- Facebook er forkert på den. Facebooks handlinger er unødvendige og en overreaktion, der vil skade platformens omdømme her i Australien, siger den australske finansminister, Josh Frydenberg.

Ifølge Facebook hjalp det sociale medie sidste år australske udgivere med at tjene omkring 407 millioner australske dollar - knap to milliarder kroner - gennem 5,1 milliard henvisninger til deres hjemmesider.

Lovforslaget har også fået Google til at overveje sin fremtid i Australien.

Google har blandt andet truet med at lukke sin søgemaskine i landet for at undgå indholdslove, der er 'umulige at arbejde med'.