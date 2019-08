Autistisk dreng græd første skoledag: Så tog en anden dreng hans hånd

Første skoledag kan være en stor og overvældende dag for de små, nye skolebørn.

Se bare den her mors før/efter-billeder af datteren Lucies første skoledag, der for nyligt gik viralt.

Men selvom overgangen til skolelivet kan være en stor omvæltning for de små, kan det også være den dag, de for første gang møder de mennesker, der bliver deres venner for livet.

Et billede af to nye skoledrenge i Wichita i den amerikanske stat Kansas giver os alle en lektion, som vi alle, voksne som børn, kan lære rigtig meget af - en lektion i venlighed.

Det er den amerikanske mor Courtney Moore, der har delt billedet af de to drenge, hvoraf den ene er hendes otteårige søn, Christian.

'Jeg er så stolt af min søn, han så et barn klemme sig grædende op i et hjørne, så han gik hen for at trøste ham, greb hans hånd og gik sammen med ham ind på skolen! Det er en ære at opfostre sådan et kærligt, medfølende barn', skrev den stolte mor til billedet, da hun delte det på de sociale medier.

- Han trøstede ham. Han tog hans hånd og gik med ham hen til hoveddøren. Han ventede, til klokken ringede, og gik med ham ind på skolen, siger Courtney Moore til KAKE ifølge CNN.

Overvældet over postyr

Den lille dreng, Conner, som Christian tog i hånden, har autisme. Det fortæller hans mor, April Crites, til CNN.

Han havde været så spændt på sin første skoledag, at han simpelthen var blevet overvældet over al postyret omkring ham.

Conner havde den dag besluttet, at han ville tage bussen i skole, og derfor var hans mor ikke med. Men bussen var ankommet lidt tidligt, og skolens døre var endnu ikke blevet åbnet. Derfor stod alle uden for og ventede på at komme ind. Det resulterede i en masse larm og sniksnak.

- Han bliver ret nemt overvældet. Og han er meget følsom. Der kommer tårer, når han er trist, og der kommer tårer, når han er glad, siger April Crites.

Græd af glæde

Hun frygter hver eneste dag, fortæller hun, at Conner vil blive mobbet for sin manglende evne til for eksempel at tale korrekt eller at sidde stille. Men da hun så Courtney Moores billede, der gik viralt, begyndte hun selv at græde af glæde.

De to drenge blev venner fra første færd, og har hængt ud sammen lige siden den dag.

- Han er så glad for at have en ven. Han sagde til mig, 'jeg elsker ham', fortæller April Crites.

- Han fandt mig og holdt mig i hånden, og jeg fik glade tårer, fortæller Conner selv til KAKE.