Autostol kaldes tilbage

En række autostole af mærket BeSafe iZi Go X1 er blevet tilbagekaldt af producenten.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Årsagen er, at der er en potentiel sikkerhedsrisiko knyttet til en komponent i stolen.

Risikoen er kun til stede, hvis man bruger stolen sammen med ISOfix-basen og ikke hvis man bruger den med selen i bilen.

Fejlen gælder stole med serienumre fra ZG0247548 til ZG(0)270529.

Hvis man har en af de pågældende stole, skal man ifølge producenten tage kontakt til sin nærmeste udvalgte BeSafe-forhandler, hvor man kan få repareret stolen. Reparationen tager ikke mere end 10 minutter, oplyser de.

På BeSafes hjemmeside kan du se et kort over forhandlere, hvor man kan få repareret stolen.

De oplyser samtidig, at hvis man har købt en stol fra 9. marts 2020, kan der sidde et 'CHECK 2020'-klistermærke ved siden af etiketten med serienummeret, hvilket betyder, at stolen er blevet repareret og dermed tryg at bruge.