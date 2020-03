Av ... havde netop bestået køreprøven

En kørelærer i den kinesiske provins Guizhou render formentlig rundt med røde ører, efter en af hans netop beståede elever blev fanget på kamera i en gevaldig bommert.

Eleven havde tilsyneladende ikke lært at lægge telefonen væk under kørsel, og derfor gik det galt efter blot ti minutter bag rattet, skriver blandt andet Metro og news.com.au.

Et overvågningskamera filmede, hvordan manden kørte over en smal bro og pludselig drejede skarpt til venstre, hvilket betød, at hans helt nye bil havnede i floden.

- Mens jeg kørte, greb jeg telefonen og forsøgte at læse nogle beskeder, mens to personer gik foran mig på broen. Pludselig blev jeg nervøs og drejede til venstre, fortæller manden, der blot er omtalt som hr. Zhang.

- Heldigvis flød bilen ovenpå et stykke tid. Jeg kunne ikke åbne førerdøren, så jeg var nødt til at sparke døren op i modsatte side. Ellers var jeg måske aldrig kommet ud, fortæller den uopmærksomme bilist, der fik revet sin skulder af led ved uheldet.

Når nøden er størst, er hjælpen dog som regel nærmest, og øjenvidner hjalp derfor den nybagte bilist op af vandet og sørgede oven i købet for tørt tøj til ham, mens politiet fik arrangeret bjærgning af hans bil.

Om der venter manden et juridisk efterspil, vides ikke, men ifølge South China Morning Post er straffen for brug af telefon bag rattet et klip i kørekortet og en bøde på maksimum 200 kinesiske yuan svarende til cirka 190 kroner.