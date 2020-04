Av, av og av: Topløs kvinde i tredobbelt brøler

En ulykke kommer sjældent alene. Det hører vi ofte, og denne kvinde fra Dallas, USA, kan ikke være uenig, da en mindre dominoeffekt ramte hende onsdag.

Først mistede hun herredømmet over sin bil og bragede ind i en lastbil midt ude på vejen. Men her stoppede kvindens uheldige gerning ikke.

Få øjeblikke senere blev hun nemlig taget på fersk gerning efter at have sat i en flugt fra politiet.

Og ikke nok med det; så blev kvinden også arresteret på stedet - topløs.

Det skriver ABC News.

Hvad der var kvindens motiv for at være på flugt fra politiet vides endnu ikke, men hun skal nok ikke regne med, at hun får lov at køre bil lige foreløbig efter hendes stunt.

Du kan se hele den spøjse situation øverst i artiklen.

