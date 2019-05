Av! Tyrefægter stanget i ansigtet

Den mexicanske tyrefægter Hilda Tenorio kom alvorligt til skade, da hun søndag blev stanget af en tyr for anden gang i løbet af sin karriere. Det skriver Mirror.

Den 32-årige matador kæmpede 5. maj mod tyren 'Querido Viejo' i en arena i byen Puebla, da hun, mens hun befandt sig på knæ, blev angrebet af tyren, som stangede hende direkte i ansigtet.

Angrebet efterlod hende med alvorlige skader i ansigtet, og Hilda Tenorio gennemgik efterfølgende en flere timer lang operation for at udbedre det brud på kæben, som hun blandt andet pådrog sig.

'Lægerne siger at min overkæbe er brækket, og at der er brud på mine kindben ved øjenhulerne', oplyser Hilde Tenorio på Facebook, hvor hun også takker for støtten og finder overskud til en smule humor, den alvorlige skade til trods.

'Jeg får et nyt platin-ansigt. (Jeg ville ønske det var mere værd... Ligesom en Grammy)', skriver den kvindelige tyrefægter.

Hilda Tenorio blev ifølge Mirror også stanget af en tyr under en forestilling i Mexico City i 2010. Efter det angreb skulle hun sys med 80 sting.