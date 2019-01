Avis betaler stor erstatning til Melania Trump: Hun græd ikke på valgnatten

The Telegraph beklager også oplysninger om, at Melania havde en skrantende modelkarriere, før hun mødte Donald Trump

Den britiske avis The Telegraph har indvilget i at betale, hvad der betegnes som en stor erstatning, til den amerikanske præsidentfrue Melania Trump.

Avisen erkender at have bragt nogle fejlagtige oplysninger om Melania Trump.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det ikke oplyst, hvor stor erstatning avisen må betale. Men der er ifølge avisen tale om et 'væsentligt' beløb.

The Telegraph beklager at have skrevet, at Melania Trump græd på valgnatten, hvor ægtemanden Donald Trump gik af med sejren over Hillary Clinton.

- Det var forkert, oplyser avisen nu.

Havde fin karriere

The Telegraph erkender også, at oplysninger om Melania's fars karaktertræk ikke var korrekte. Avisen trækker også oplysninger tilbage, om at Melania havde en skrantende modelkarriere, før hun mødte Donald Trump.

Ifølge AP beklager The Telegraph dybt overfor Melania Trump og hendes familie, at de har måttet lide under de falske oplysninger.

- Derfor har vi valgt at betale en stor erstatning, samt de omkostninger Melania Trump har haft til juridisk bistand, hedder det i en udtalelse fra den britiske avis.