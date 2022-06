Avis foreslår at sende resten af forbeholdene til afstemning

Danmarks tre andre EU-forbehold bør også bør komme til afstemning.

Det mener avisen Politiken, der klart anbefalede et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Må onsdagens overbevisende ja give fornyet politisk selvtillid i forhold til, at det rent faktisk kan lade sig gøre at vinde EU-folkeafstemninger i Danmark.

- Selv om sporene skræmmer, bør tiden snart være inde til at indlede en seriøs drøftelse af, hvornår det næste forbehold skal til afstemning, skriver avisens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, i torsdagens leder.

Danmark har fortsat tre EU-forbehold. Retsforbeholdet, som danskerne stemte nej til at omdanne til en tilvalgsordning i 2015, euroforbeholdet og et forbehold om unionsborgerskab, der dog i dag er uden indhold.

Hverken statsminister Mette Frederiksen (S) eller Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen deler dog Politikens ønske om et opgør med de resterende forbehold. Det gjorde de klart under en partilederdebat onsdag aften.

På torsdagens lederplads i Jyllands-Posten er man i lighed med Politiken glad for udfaldet af onsdagens folkeafstemning, der endte med en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

- Når det virkelig gælder, så er der ikke tvivl. Danmark hører til i kernen af Europa. Det er det klare budskab, som et markant flertal af vælgerne har sendt. Tak for det, lyder det.

Berlingske bruger torsdagens leder på at fastslå, at folket nu har banket en såkaldt nej-elite på plads, og at valgresultatet ikke er statsminister Mette Frederiksens (S) fortjeneste.

- Mette Frederiksen har indtil for nylig brugt sin politiske kapital på populistisk latterliggørelse af EU og afvist, at der var nogen som helst grund til at få Danmark med i EU's forsvarssamarbejde, skriver avisens debatredaktør, Pierre Collignon, i lederen.

Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, mener, at resultatet ikke er en sejr for et mere europæisk Danmark, men at det kan være begyndelsen på det.

- Modstanden står svagere i Danmark, end den har gjort i årtier, og det europæiske samarbejde står stærkere, skriver han.

- Og hvis vi vil gribe den, er der åbnet mulighed for, at Danmark kan komme ind i kernen af unionen og præge Europa grønt og for fremtiden.