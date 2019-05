Avis: Nordkorea har henrettet rådgivere efter møde med Trump

Nordkorea har angiveligt henrettet flere rådgivere, efter at et topmøde med USA's præsident, Donald Trump, endte uden resultat.

Det skriver den sydkoreanske avis Chosun Ilbo.

Ifølge avisen har det nordkoreanske styre holdt landets særlige udsending til USA ansvarlig for udfaldet af topmødet mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong un, i februar.

Den særlige udsending, Kim Hyok-chol, og fire andre tjenestemænd skal være blevet henrettet i marts.

De fem var anklaget for at have spioneret for USA og skal derfor være blevet skudt og dræbt ved lufthavnen Mirim i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

- Kim Hyok-chol blev efterforsket og henrettet i Mirim Airport med fire embedsmænd fra udenrigsministeriet i marts, siger en anonym nordkoreansk kilde til avisen.

Ikke bekræftet

Kim Hyok-chol havde arbejdet tæt sammen med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, om forberedelserne til topmødet i Hanoi. Ligeledes havde han forhandlet med den amerikanske udsending Stephen Biegun.

Oplysningerne om henrettelserne er blandt andet kommet frem hos Reuters og Blomberg. Men de er ikke blevet bekræftet fra flere kilder.

Chad O’Carroll er leder af North Korea Risk Group. Han oplyser således på Twitter, at han har en kilde, som har set Kim Hyok Chol i live i udenrigsministeriet i Pyongyang for nylig.