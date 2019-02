Avis: Saudisk kronprins truede med at bruge kugle på Khashoggi

Et år før den saudiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt, fortalte Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, en af sine nærmeste, at han ville bruge "en kugle" på journalisten, hvis han ikke stoppede sin kritik af regimet.

Det skriver avisen The New York Times.

Samtalen skal have fundet sted i 2017 og være blevet opsnappet af amerikanske efterretningstjenester.

Det fortæller nuværende og tidligere amerikanske og udenlandske topembedsmænd med kendskab til sagen til avisen.

Kilderne er anonyme, og oplysningerne er ikke bekræftet andre steder.

Jamal Khashoggi skrev frem til sin død kritisk om det saudiarabiske kongerige for blandt andet Washington Post.

Han blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober.

Han var på konsulatet for at få udleveret papirer, der skulle bruges i forbindelse med et forestående bryllup.

Efter gentagne benægtelser af drabet bekræftede myndighederne i Saudi-Arabien måneden efter drabet. Saudi-Arabien siger, at drabet blev udført af en gruppe, som ikke havde fået ordre til det.