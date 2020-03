Avisbude får sprit og handsker

Landets avisbude og omdelere bliver pålagt sprit og handsker. Det gælder hele vejen fra trykkeriet til postkassen.

- Vi har gået hele distributionen igennem fra ende til anden. Vi vil sikre os, at vi kan blive ved med at levere avis, og så må vi sørge for, at budene ikke bliver smittet, siger Hans Peter Nissen, der er chefdistributør hos JP/Politikens Hus.

Han har i dag holdt et telefonisk møde med alle distributionsselskaberne i Danmark. Retningslinjerne gælder derfor i hele landet og for alle aviser.

Som læser skal du kunne være sikker på, at en smittet ikke har været i kontakt med din avis.

- Vi har indkøbt så meget sprit, at det er lige før, der bliver eksplosionsfare i budlokalerne. Vi skal sikre, at de får sprit, inden de går ind, og når de går ud. Risikoen for smitte fordampes i sprit-tåge, siger Hans Peter Nissen.

Ikke krav om masker

Ifølge forskere er der intet, der tyder på, at masker er et effektivt værn mod smitte.

- Dem, der vil, kan gå en maske udleveret, men ifølge de kloge, så hjælper maskerne ikke ret meget. Det kommer også til at se så drabeligt ud med maske, siger distributionschefen.

Selvom der ikke er maskekrav, henviser han til, at mange af de asiatiske bude ønsker masker, og at de efter ønske får dem udleveret.

Undgå massesmitning

- Vi håber, at vi kan holde os ude af dramaet. Vi tager de nødvendige greb, så vi ikke får en massesmitning. Vi har så mange ansatte, så vi nok ikke kan undgå, at én bliver smittet på et tidspunkt. Men vi skal sikre, at det ikke breder sig. Det er dét, det handler om, afslutter Hans Peter Nissen.