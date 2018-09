Axel og Jutta var bekymrede over sønnens hobby: Nu tjener han millioner

LANGT FRA COLA OG CHIPS: Mor og far var skeptiske over Andreas Højsleths computer-fokus i teenage-årene - nu jubler de over hans succes som en del af ét af verdens bedste esport-hold

Da nu 23-årige Andreas Højsleth for ni år siden brugte rub og stub af sine pengegaver fra konfirmationsfesten til en dyr computer, var hans forældre ikke umiddelbart så tilfredse.

Forældrenes uenighed i, at sønnike brugte alle pengene på én og samme ting blev ikke dulmet af, at Andreas i de følgende år brugte bunkevis af timer på stillesiddende computerspil.

- Vi var ret bekymrede til at begynde med og sagde flere gange til ham, at nu skulle han holde lidt igen, fortæller Axel og Jutta Højsleth med det, der igennem mobiltelefonen kun kan tolkes som et lille smil over, hvordan verden er vendt på hovedet.

Andreas Højsleth fotograferet i sit rette element foran computeren. I disse dage forsøger den 23-årige, professionelle esport-spiller at vinde en af verdens to største turneringer i London sammen med sit danske Astralis-hold. Foto René Schütze

Ægteparret fra Aars, Nordjylland, er i disse dage deres søns største fans, når de i SSE Arena i tilknytning til det legendariske fodboldstadion, Wembley i London, følger Andreas Højsleth og de øvrige danske drenge på det professionelle esport-hold Astralis føre sig flot frem i den sidste af to årlige Major-turneringer, der kan sammenlignes med et verdensmesterskab.

- Det er nemt at følge med i og fantastisk underholdende, lyder det begejstret fra Axel Højsleth, der sammen med fruen og forældrene til en anden af af Astralis-spillerne, Peter Rasmussen, blander sig med de 12.000 tilskuere, hver gang danskerne er i ilden.

På kontrakt som 16-årig

Det havde Højsleth-ægteparret ikke set komme, da Andreas for knap en halv snes år siden lavede et drastisk kursskifte fra som så mange andre drenge at have spillet fodbold og håndbold til at bruge størstedelen af sin fritid til at udvikle sine nu velbetalte færdigheder som esport-spiller.

- Andreas var blevet 16 år, da vi en aften havde et par venner på besøg, som har en jævnaldrende søn. Vennerne fortalte, at Andreas var Europas bedste counterstrike-spiller. En uge senere fik han tilbudt en kontrakt på et tysk hold og kom derfra videre til svenske Fnatic, som på det tidspunkt var esportens svar på fodboldens Barcelona, fortæller Axel Højsleth om årene, da det for alvor gik op for ham og Jutta, at sønnen havde helt særlige evner foran en computerskærm.

Det er et fuldtidsjob at være esport-spiller på topplan. Her viser det danske Astralis-hold deres træningsfaciliteter frem på godsbane-anlægget i København. Foto Rasmus Flindt Pedersen

Selv om esporten stadig må siges at være i sin vorden, så er der allerede så mange penge i og omkring de største turneringer og bedste hold, at flere af udøverne kan kalde sig millionærer.

Andreas Højsleth fortalte i et to år gammelt interview med flere medier, at han tjente en fast månedsløn på 62.000 kroner, plus blandt andet præmiepenge. På bundlinien var hans årsindtægt dengang to millioner brutto-kroner.

- Det er vist ikke blevet mindre siden, siger Axel Højsleth og tilføjer, at han med sit jyske blod i årerne ikke vil bruge mere energi på at tale om den side af sagen.

Kort møde lørdag aften

Trods sin status som teenager og professionel esport-spiller formåede Andreas Højsleth på samme tid at afslutte HTX-gymnasie-tiden med fine karakterer og en studenterhue.

I disse dage har esport-stjernens forældre base på et hotel i Londons West End, hvorfra de kombinerer byferie med sønnens esport-kampe.Først efter lørdag aftens semifinalesejr over det amerikanske Liquid-hold lykkedes Axel og Jutta at hilse på og tale kort med Andreas.

Andreas Højsleth, til venstre i billedet, flyttede i foråret fra Aalborg til København sammen med sin kæreste og parrets hund. Boligen i hovedstaden er mere praktisk end at bo i Aalborg, fordi 23-årige Andreas så er tættere på Astralis-holdets træningsfaciliteter og Kastrup Lufthavn, hvorfra han ofte rejser ud i verden for at deltage i turneringer. Privatfoto

- Kampene kan vare fra cirka to til fire timer, og spillerne skal være i god fysisk form for at være med. Andreas træner hver dag, og hans karakteristika er, at han har et godt overblik, fortæller faren med en vis stolthed i stemmen.

Andreas Højsleth og Astralis er nummer ét på verdensranglisten, og de lever op til deres placering, når de søndag aften spiller finale i Faceit Major-turneringen i London mod ukrainske Natus Vincere. Vinderholdet får 3.2 millioner kroner, mens taberne scorer, hvad der svarer til knap en million.