B.T.-redaktør vinker farvel til papiravis: Ingen forretning i det

Fredag aften stod den ansvarshavende chefredaktør for B.T., Pernille Holbøll, og så de sidste trykte udgaver af B.T. blive trykt på papir og sendt ud til løssalg. Når de danske avislæsere vågner op søndag i 2023, kan de nemlig ikke længere finde en dagsfrisk papirudgave af B.T.

- Det er enden på et kapitel. Men jeg tænker også meget på, at det er fortsættelsen af et nyt kapitel. Et ret fedt kapitel for B.T., siger hun.

I juni fortalte Berlingske Media, at B.T. fra 2023 kun udkommer digitalt på bt.dk. Dermed fuldbyrdes ifølge Pernille Holbøll en udvikling, som B.T. har været gennem i flere år.

- Der var ikke en forretning i papir særligt meget længere på B.T., siger hun.

- Hvis der var penge i det, udkom folk jo på papir. Men omkostningerne står ikke mål med, hvad du kan tjene på at udkomme på papir.

- Som en der tager det helt vildt alvorligt at sikre, at B.T. også er relevant om fem, syv, ti og femten år, så må man tage nogle svære beslutninger. Og fokusere på det, der er den fremtidige model: Og det er at udkomme digital, på video og på lyd.

Den første forside

B.T. udkom for første gang 31. august i 1916 med overskriften 'Grosserer Nagel anholdt for klausulbrud.'

Lørdag lyder sidste overskrift 'Ramt igen' og er en historie om den tidligere fodboldspiller Jonathan Richter.

Ifølge Pernille Holbøll er historien om lukningen af papiravisen ikke kun en historie om afvikling på B.T., men også at der opstår nye formater på mediet:

- Vi har skabt tre nye formater på podcast. Det er der ikke blevet skabt i årevis, siger hun som eksempel.

Skiftet de seneste år mod det digitale er samtidig et forsøg på at ramme flere og yngre nyhedsmodtagere end papiravisen traditionelt har kunnet.

- Det er klart, at det har også en sammenhæng, at de læsere, der købte en B.T. er forsvindende få. De er også en hel del ældre generelt. Det er klart, at det, vi vil digitalt, er, at vi vil ramme utroligt bredt, siger chefredaktøren.

Håber at være relevant

- Vi rammer en bred målgruppe og også en lidt yngre målgruppe. Og vi vil meget gerne være relevante for både kvinder og mænd.

- Vi vil gerne være et moderne tabloid-medie, der ikke kun hen sig til en brusk mandsdomineret side, men som er attraktiv til en bredere del af befolkningen. Og også gerne lidt yngre.

- Så jeg håber, at uanset om du er 57 år eller 27 år, så finder du noget på B.T., der er relevant.

