B.T. vil fra årsskiftet være en gratisavis

B.T. vil fra årsskiftet ikke længere være en betalingsavis på hverdage og i stedet udgive en gratisavis.

Det skriver B.T.

Siden B.T. og Metroxpress blev slået sammen i 2017, er der blevet udgivet en betalingsavis og en gratisavis.

Fra årsskiftet vil der kun være én gratis udgivelse på hverdage, mens der fortsat vil udkomme en betalingsavis i weekenderne, som vil udkomme i et større oplag end tidligere.

- Vi ønsker at skabe et levedygtigt printmedie, der er en blanding af abonnement, løssalg og gratis, siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

- Denne model giver bedst mening for B.T. Vi ved, at de fleste abonnenter er særligt glade for avisen i weekenden, og det er også her, vi har det største løssalg. Derfor skaber vi en ny og større lørdags- og søndagsavis, siger han til Berlingske.

På hverdage vil man kunne finde avisen i busser, tog og standere på gaden. Abonnenter vil fortsat kunne få leveret avisen alle ugens dage.

B.T. udkom første gang i 1916 som betalingsavis, hvor den blev udgivet som en konkurrent til Ekstra Bladet.