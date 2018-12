Båd med 311 migranter når til Spanien efter en uge på havet

Et redningsfartøj med over 300 migranter om bord er fredag morgen nået til Spanien efter en uge på havet.

Båden, der i alt har 311 primært afrikanske migranter om bord, er ankommet til Crinavis-havnen ved byen San Roque i det sydlige Spanien.

Redningsfartøjet er fra den spanske hjælpeorganisation Proactiva Open Arms. Båden er tidligere blevet afvist af Italien og Malta, men 22. december gav Spanien grønt lys til, at den kunne sejle mod landet.

Migranterne kommer hovedsageligt fra Somalia, Nigeria og Mali. De blev reddet fra tre både ved Libyens kyst 21. december.

Proactiva Open Arms har tidligere postet en video af nogle af de migranter, der er blevet reddet "fra en sikker død på havet".

- Hvis I kunne mærke kulden på disse billeder, ville det være nemmere at forstå, hvorfor det haster, lød det fra organisationen, efter at Italien og Malta havde lukket deres havne for skibet.

Fredag morgen skriver grundlæggeren af Proactiva Open Arms, Oscar Camps, på Twitter, at det er lykkedes at bringe migranterne til lands.

- God morgen. Open Arms er allerede ved Gibraltars kyst og styrer mod den eneste tilgængelige havn i Middelhavet. Missionen er fuldført, skriver han.

Redningsfartøjet har tidligere også anmodet Libyen, Frankrig og Tunesien om at kunne lægge til i deres havne. Ifølge spanierne har de dog ikke svaret på anmodningerne.

Over 1300 migranter er omkommet på vej mod Italien eller Malta i løbet af 2018 ifølge Den Internationale Organisation for Migration.

Spanien er samtidig blevet migranternes primære vej ind i Europa. Spanien overhaler dermed Grækenland og Italien.

Mere end 56.000 migranter er kommet til Spanien med båd i år.