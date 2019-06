Båd på motorvej: - Det kunne være gået grueligt galt

Billister på Sønderborgmotorvejen ved Dybbøl fik sig lidt af et særsyn søndag eftermiddag. I det inderste spor lå noget så usædvanligt som en motorbåd.

- Ejeren kommer kørende, idet båden af ukendte årsager falder af traileren, oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Klokken 17.20 blev hændelsen anmeldt, hvorpå politiet hastede ud til uheldsstedet.

- Ejeren er chokeret og ked af det, da vi kommer frem. Det er en båd til 500.000 kroner, vurderede vores patrulje, lyder det videre.

Det er uvist, i hvor stor grad båden har taget skade ved hændelsen.

Vi har kontakt med ejeren til båden, der er trukket op på traileren og kørt ind i nødsporet. Bilinspektør på vej for at undersøge omstændighederne - burde ikke kunne ske med helt nyt udstyr. #politidk https://t.co/6mED5hoBpU — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 2. juni 2019

Vagtchefen oplyser, at uheldet ikke har foråsaget trafikale problemer, og at forbikørende billister har været meget opmærksomme.

- Den er jo ikke lige til at overse, siger vagtchefen og tilføjer, at ingen personer er kommet til skade, og at et sådan uheld kunne være gået 'grueligt galt'.

Båden er nu blevet hejst op på traileren, som er blevet kørt op på den nærliggende afkørsel. En inspektør skal nu klarlægge årsagen til uheldet.

- Da både båden og traileren er nye, burde den ikke kunne hoppe af. Inspektøren skal finde ud af, om uheldet skyldtes en teknisk fejl, som i så fald skal indrapporteres for at undgå lignende hændelser, fortæller vagtchefen.