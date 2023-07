Båd tog vand ind: Stor redningsaktion ved Vordingborg

En større redningsaktion har tirsdag fundet sted ud for kysten ved Vordingborg.

Her tog en tysk sejlbåd pludselig vand ind, hvorfor redningsberedskabet samt en af Forsvarets helikoptere måtte komme familien på båden til undsætning.

Det oplyser Heidi Grandt Andresen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

- En tysk familie med to voksne og et barn var på en sejlbåd ud for Vordingborg, da båden pludselig begyndte at tage vand. Vi er til stede, ligesom der også er blevet sendt en redningshelikopter fra forsvaret, siger hun.

Det var familien selv, der ringede til politiet og bad om hjælp.

- De forklarede, at båden tog meget vand ind, og derfor sætter man hårdt ind med det samme og sender en helikopter.

- Men det viste sig, at redningsberedskabet kunne afhjælpe problemet og trække båden ind, siger Heidi Grandt Andresen.

Familien på tre kunne således forblive på sejlbåden, mens den blev trukket i land.

Politiet fik anmeldelsen klokken 13.13.