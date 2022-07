Bådejer efter havne-drama: - Det er et problem

De seneste år er der sket en markant stigning af trafikanter i Københavns Havn, og det er et problem, da det kan skabe flere farlige situationer, mener bådejer

I sommermånederne er Københavns Havn proppet med utallige både, paddleboards, kajakker og badegæster, der nyder solen.

Men de mange mennesker er blevet et problem for sikkerheden i havnen. Det mener mangeårig bådejer Jens Hedegaard Hansen.

- Der er kommet virkelig meget trafik. Der er mange amatørsejlere, der sejler i udlejningsbåde, som de har svært ved at styre. Og så er der kanalrundfarterne, der sejler hurtigt rundt i kanalerne, siger han.

Sådan så bådtrafikken ud i havnen lørdag tidlig eftermiddag. Foto: Emil Agerskov

'De sejler bare videre'

Jens Hedegaard Hansens bekymring bakkes op af konkrete tal. Opgørelser fra By & Havn over antallet af både, der hver dag sejler under Langebro, indikerer således en markant stigning i antallet af både i havnen.

I 2017 var der 15.143 gennemsejlinger, og tre år senere - i 2020 - var det tal steget til hele 33.306 gennemsejlinger, fremgår det af tallene, som Ekstra Bladet har fået udleveret.

Målingerne foretages alene i den midterste af tre gennemsejlinger ved Langebro. Derfor er tallene et udtryk for et estimat.

Jens Hedegaard Hansen har været vidne til udviklingen. Han er nemlig født og opvokset på Christianshavn, hvor han har haft båd med sin familie det meste af sit liv, og de seneste 11 år har han selv sejlet rundt i havnen.

- Der er begyndt at være flere uheld. Jeg ser tit udlejningsbådene sejle ind i private både, og så sejler de bare videre. De kan simpelthen ikke finde ud af det, fortæller han.

Jens Hedegaard Hansen har set udviklingen med egne øjne. Foto: Emil Agerskov

Dramatisk video

Debatten om bådtrafikken i Københavns Havn er aktuel, efter at en dramatisk video sidste uge florerede på nettet og optrådte i flere medier.

Videoen, som du kan se øverst i denne artikel, viser to både, der kolliderer ved Inderhavnsbroen tæt ved Nyhavn.

- Hvad laver du, din idiot, råber en af mændene fra den mindste båd, hvorefter man kan se, at havneværter sejler ud for at assistere parterne, der heldigvis ikke kom til skade.

Også tragedien i 2017, hvor to amerikanske udvekslingsstuderende blev dræbt af en løbsk vandscooter i Københavns Havn, vakte i sin tid stor debat om trafiksikkerheden i havnen.

To både kolliderede i sidste uge på dramatisk vis i Københavns Havn. Ingen kom til skade. Foto: Elaina Hammeken/Byrd

Har slået alarm før

Hos Arriva, der driver havnebusserne i København, kan man også genkende stigningen i antallet af trafikanter.

- Det afspejler de oplevelser, vi har, fortæller kommunikationsansvarlig Mikael Valgsted.

- Hver gang der er tæt på at ske en ulykke, registrerer vi det. Og vi ser en stigning i den slags situationer.

Mikael Valgsted oplyser, at Arriva faktisk tidligere har slået alarm.

- Man kommer kun til at se flere mennesker på vandet fremover, og det begynder at være kritisk med sikkerheden i havnen i forhold til, at det kan gå galt, fortæller han.

- Vi er i dialog med Københavns Havn. Og selvfølgelig skal havnen bruges til at sejle, bade og svømme, men det handler om, at vi skal finde plads, så alle kan være der.