Baby-bjørn skudt fordi den var for venlig

En ung sortbjørn er blevet skudt og dræbt af natur-myndighederne i den amerikanske stat Oregon, fordi den vilde men meget venlige bjørn plejede alt for meget omgang med mennesker. Myndighederne havde før aflivningen af bjørnen fået masser af opkald omkring den unge, venlige sortbjørn. Her blev de oplyst om, at folk fodrede den vilde bjørn. Og den vilde bjørn blev også flere gange set på selfies sammen med turister eller beboere i området.

Det skriver flere medier heriblandt Oregon Live og Fox News

Opkaldene omkring den usædvanlige vilde bjørn begyndte ifølge politiet i Washington County at strømme ind omkring den 4. juni. Bjørnen blev altid observeret i området Scoggins Valley Park nær søen Hagg Lake.

Politiet i Oregon lagde også et opslag ud på twitter, hvor de bad folk om at holde sig væk fra den ganske unge bjørn. På opslaget skrev politiet følgende:

'Vi arbejder på, at få den her ganske unge bjørn til at gå tilbage til skoven, hvor den kommer fra. Den opholder sig ofte ved søen Hagg Lake... vær så venlig at holde jer væk området nær Bådrampe A'.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk — WCSO Oregon (@WCSOOregon) June 13, 2019

I løbet af den sidste uges tid med høje temperaturer i området har adskillige folk alligevel fodret bjørnen eller efterladt store mængder mad til den. Den blev konstant set spise diverse madvarer, som folk havde efterladt i området.

Tirsdag aften i sidste uge modtog politiet to opkald fra folk, der havde set den 45 kilo tunge baby-bjørn i området på et tidspunkt, hvor store mængder mennesker var ankommet til søen Hagg Lake for at sole sig eller sejle på søen.

Biologerne Kurt License og Doug Kitchen forsøgte at fange bjørnen, så de kunne flytte den ud til mere naturvilde omgivelser. Og da de nærmede sig bjørnen, var den stort set ligeglad og fortsatte med at spise efterladte madrester.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den unge bjørn ses her i udkanten af et skovområde i Oregon. (Foto:

Til det lokale medie Oregon Live fortæller biologen Kurt License følgende:

'Det her er et klassisk eksempel på, hvorfor vi opfordrer folk til ikke at fodre bjørne i den vilde natur. Selv om de folk, der har fodret bjørnen, har haft gode intentioner, skal det endnu engang understreges, at en vild bjørn aldrig må fodres', forklarer Kurt License og tilføjer:

'Det var helt tydeligt, at bjørnen havde vænnet sig til menneskeligt selskab. Og set i det lys, udgjorde bjørnen en fare for mennesker, og vi var nødt til at dræbe den. En bjørn, der har vænnet sig til mennesker, vil nemlig også i fremtiden nærme sig mennesker, og det kan til tider være ganske farligt'.

Politichefen Brian van Kleef fra politiet i Washington County udtrykker følgende:

'Vi er kede af, at det måtte ende på den her måde.'