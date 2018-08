Baby-boom: 16 gravide sygeplejersker på intensivafdeling

En intensivafdeling i Arizona står til at miste 10% af de ansatte, da de alle snart skal på barsel

Et hospital i byen Meza i den amerikanske delstat Arizona kommer til at mangle en stor del af deres fastansatte sygeplejersker på intensivafdelingen det næste halve år.

Det er ikke, fordi der er personale-flugt, men hele 16 af afdelingens sygeplejersker er gravide. Det svarer til 10% af sygeplejerskerne på intensiv. Det skriver BBC.

Der må være noget i vandet

Den store flok sygeplejersker afholdte forleden en pressekonference, hvor de jokede med de mange graviditeter. De grinte og fortalte, at der måtte være noget i vandet.

- Jeg tror ikke, at vi egentlig var klar over, hvor mange af os der var gravide. Det fandt vi så ud af, da vi lavede en Facebook-gruppe, fortalte Rochele Sherman, der skal føde om en måneds tid.

- Vi planlagde det sådan, at vi alle får fri til jul, grinte Jolene Garrow og henviser til, at alle kvinderne får tre måneders barselsorlov. Den første baby skulle gerne melde sin ankomst i september og den 16. og sidste rækker skulle gerne komme i januar 2019.

Det er svært for sygeplejerskerne at skjule deres graviditet efterhånden. Patienter havde lugtet lunten for længe siden. Foto: Ross D. Franklin/ AP

Hun fortalte, at patienterne ikke kunne undgå at opdage de virkelig mange voksende maver på afdelingens sygeplejersker. En patient havde ligefrem insisteret på at røre Jolenes mave aftenen før pressemødet.

Jolene Garrow takkede også sine ikke-gravide kollegaer på pressemødet, da de har måtte varetage en del opgaver, fordi de ikke må udføres af gravide, som behandling af tuberkulose, mæslinger eller kemoterapi.

Frygt ej underbemanding

Hospitalet i Meza, Arizona er en del af en hospitalskæde kaldet Banner medical center. Ledelsen har beroliget patienterne og forklaret, at de ikke skal frygte en kommende mangel på sygeplejesker.

Hospitalskæden har en skare af sygeplejersker, der fungerer som afløsere på de forskellige hospitaler, og de vil blive indrullet i vagtplanen, når kvinderne begynder at gå på barsel fra engang i september.

De ikke-gravide sygeplejersker har besluttet at holde babyshower for alle de gravide kollegaer på én gang. Det vil finde sted i næste uge. Men allerede nu har de vordende mødre fået en gave fra deres arbejdsgiver, små sparkedragter til babyerne, hvor der står 'Rolig! Min mor er en Banner-sygeplejersker'.



Alle kvinderne har fået en sparkedragt af ledelsen på Banner medical center. Foto: Ross D. Franklin/ AP

