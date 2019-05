Baby efterladt på toilet i lufthavn: Har nu fundet sine forældre efter 33 år

Det var en kæmpe historie i Storbritannien, da en ansat i en toldfri butik i lufthavnen i Gatwick 10 april 1986 fandt en kun 10 dage gammel baby efterladt alene på et toilet. Ingen ville vedkende sig den efterladte lille dreng. Babyen fik i øvrigt hurtigt kælenavnet 'Gary Gatwick', fordi en lufthavnsmedarbejder kort efter, at babyen blev fundet, havde købt en tøjbamse, som han forærede til den lille dreng.

Den lille 'Gary Gatwick' blev efterfølgende adopteret og voksede op under trygge forhold hos en god familie, der døbte og navngav ham Steven Hydes.

Steven Hydes er lykkelig over endelig at have fundet frem til, hvem der er hans rigtige forældre. (Foto: Facebook/Gary Gatwick)

Mysteriet omkring den lille 'Gary Gatwick' forblev uløst i mere end tre årtier. For cirka 15 år siden gik Steven Hydes selv ind i sagen og har desperat ledt efter sine rigtige forældre for at få svar på, hvorfor han blev efterladt på et toilet for 33 år siden. Steven begyndte blandt andet at arbejde sammen med nogle DNA-eksperter for at løse gåden. Og for kun to dage siden kom der hul igennem. DNA-eksperterne havde nemlig ved hjælp af genteknologi fundet frem til både Stevens mor og far.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Mirror

Steven Hydes har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor han bekræfter, at han ved hjælp af DNA-eksperter har fundet frem til sine forældre. Herunder kan du se hans opslag på Facebook:

Ulykkeligvis for Steven kom det som en stor overraskelse for ham, at hans rigtige mor nåede at dø, inden han fandt frem til hende. Men til gengæld er hans far stadig i live. Og Steven Hydes har også fundet ud af, at han både har søskende på sin fars side og på sin afdøde mors side. Hverken hans far eller hans søskende anede noget om Steven Hydes eksistens.

'Efter 15 års søgen er jeg glad for at kunne bekræfte, at jeg ved hjælp fra gen-eksperterne CeCe Moore og Helen Riding har fundet frem til mine rigtige forældre. Ulykkeligvis er min mor dog død, så jeg kan desværre ikke finde ud af, hvad der nøjagtigt skete, og hvorfor hun efterlod mig på et toilet', skriver Steven på Facebook.

Her ses en ugebladsartikel for ca. ni år siden, hvor Steven i overskriften siger, at han har tilgivet sin mor for at have efterladt ham på et toilet. (Foto: Facebook/Gary Gatwick)

Steven Hydes har gennem årene medvirket i adskillige tv-programmer, heriblandt på BBC i forbindelse med hans eftersøgning af sine biologiske forældre. Steven bor i dag i Sussex i England sammen med sin partner Sammy og parrets to børn Alanna og Kian.