Baby født fra død kvindes livmoder

For anden gang i USA's historie er et barn blevet født af en kvinde, der har fået transplanteret en anden kvindes livmoder

Jennifer Gobrecht har altid haft et stort ønske om at blive mor. Der var bare lige ét stort problem.

Da hun var 17 år, fandt lægerne ud af, at hun var blevet født uden en livmoder på grund af den sjældne sygdom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom. Derfor kunne graviditet og fødsel på ingen måde komme på tale for hende.

Men i november fødte 33-årige Jennifer Gobrecht alligevel en lille søn. Benjamin Thomas Gobrecht kom til verden via kejsersnit.

Det skete som en del af et studie i livmodertransplantation som en behandling for kvinder, der kæmper med barnløshed.

Som 17-årig fik Jennifer Gobrecht at vide, at hun ikke havde en livmoder. Nu har hun født en søn. Foto: Penn Medicine

Det annoncerede Penn Medicine i Philadelphia torsdag ifølge CNN.

Lille Benjamin Thomas Gobrecht er den anden baby i USA, der er kommet til verden ved hjælp af en afdød donors livmoder.

Første gang, det skete, var i 2018, skriver NBC News.

Jennifer Gobrecht og hendes mand Drew Gobrecht kalder deres lille søns fødsel for 'et mirakel'.

- Benjamin betyder så meget, ikke blot for Drew og mig, men for så mange andre, og forhåbentlig kan han inspirere andre par til at prøve dette, for det virkede, og han er her, siger Jennifer Gobrecht til CNN.

Hun mødte kæresten Drew et par år efter at have fundet ud af, at hun havde den sjælden lidelse, som gjorde, at hun var født uden livmoder. Hun fortalte ham helt fra start, at hun formentlig ikke kunne føde børn.

- Da Drew og jeg begyndte at date, vidste vi hele tiden, at vi ville få en eller anden form for familie, om det var gennem adoption eller en rugemoder. Det var altid den vision, vi havde, siger den nybagte 33-årige mor, der bor med sin mand i nærheden af Philadelphia.

Selve operationen, hvor Jennifer Gobrecht fik transplanteret en afdød kvindes livmoder, varede ti timer. Efter en vellykket operation tog hun dagligt medicin for at undgå, at hendes krop skulle afstøde det nye organ. Efter seks måneder kunne lægerne sætte et embryo dannet af et æg fra hende og sæd fra hendes mand - direkte op i livmoderen. 10 dage senere viste en blodprøve, at hun var gravid.

- Så snart vi fik opkaldet, ventede Dr. O'Neill (Kathleen O'Neill, obstetriker og gynækolog ved Penn Medicine, red.) ikke et sekund på at fortælle os, at vi var gravide. Det er svært at beskrive, præcis hvor meget det øjeblik var et af de bedste øjeblikke i mit liv, siger Jennifer Gobrecht til CNN.